Son günlerde spor kamuoyunda en çok konuşulan konulardan biri İsmail Kartal’ın Chelsea ile anlaştığı yönündeki iddialar oldu. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlar sonrası odak nokta İngiltere Premier Lig ekibinden ve deneyimli teknik adamdan gelecek resmi açıklamalar oldu. İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı merak edilirken gözler şimdi nihai kararda!

Türkiye’de uzun yıllardır teknik direktörlük yapan İsmail Kartal Fenerbahçe’deki göreviyle de gündeme gelmişti. Süper Lig’de farklı kulüplerde edindiği tecrübelerin ardından son olarak yurt dışında Persepolis’te görev yapan Kartal’ın yeniden Avrupa gündemine girmesi de futbolseverlerin ilgi odağı haline geldi. Peki, İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı? İşte detaylar...

İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı? Gözler son karara çevrildi!



İSMAİL KARTAL CHELSEA İLE ANLAŞTI MI?

İsmail Kartal’ın Chelsea ile anlaştığı yönündeki iddialar son günlerde sosyal medyada geniş yankı buldu. Konuya ilişkin ne İngiliz kulübünden ne de deneyimli teknik adamdan resmi bir açıklama yapılmadı. İsmail Kartal’ın Chelsea ile anlaşma sağladığına dair iddialar hala doğrulanmadı.

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?

İsmail Kartal’ın şu an için herhangi bir kulüple resmi sözleşme imzaladığı açıklanmadı. Chelsea iddiaları gündemdeki yerini korurken, Kartal’ın geleceğine dair nihai kararın önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.

İSMAİL KARTAL YÖNETTİĞİ TAKIMLAR

1996-1997 Fenerbahçe (altyapı antrenörü)

1997-1999 Fenerbahçe (yardımcı antrenör)

2000-2001 Kardemir Karabükspor

2003-2004 Fenerbahçe (altyapı antrenörü)

2004-2005 Sivasspor

2005-2006 Mardinspor

2006 Altay

2006 Mardinspor

2006-2007 Malatyaspor

2008 Orduspor

2008-2009 Konya Şekerspor

2010-2014 Fenerbahçe (yardımcı antrenör)

2014-2015 Fenerbahçe

2015 Eskişehirspor

2016 Gaziantepspor

2017-2018 MKE Ankaragücü

2019-2020 Çaykur Rizespor

2020-2021 Konyaspor

2021 BB Erzurumspor

2022 Fenerbahçe

2023-2024 Fenerbahçe

2025 Perspolis

İSMAİL KARTAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İsmail Kartal 15 Haziran 1961 tarihinde İstanbul Anadolukavağı’nda dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Kartal, aktif futbol hayatının ardından teknik direktörlüğe adım attı.

Türkiye’de birçok kulüpte görev yapan deneyimli teknik adam, yurt dışında da Persepolis’i çalıştırdı. 64 yaşında olan ismail Kartal Türk futbolunun tanınan teknik direktörleri arasında yer alıyor.

