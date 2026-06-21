2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı kritik karşılaşmalarla devam ediyor. H Grubu'nda sahaya çıkacak İspanya ve Suudi Arabistan, son 32 turu yolunda önemli puanlar için mücadele edecek. İspanya-Suudi Arabistan maçı şifresiz yayın bilgileri açıklandı.

Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İspanya, H Grubu'ndaki ikinci maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geliyor. İlk hafta sürpriz bir puan kaybı yaşayan İspanyollar, galibiyetle çıkışa geçmeyi hedeflerken, Suudi Arabistan da gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

İSPANYA-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanacak İspanya-Suudi Arabistan karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi televizyon üzerinden TRT 1 yayınından takip edebilecek.

Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Böylece taraftarlar mobil cihazlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar aracılığıyla maçı takip etme imkanına sahip olacak.

İspanya-Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (2026 FIFA Dünya Kupası)

H Grubu'nda büyük önem taşıyan mücadele, son 32 turu hesaplarını da yakından ilgilendiriyor. İlk maçında Yeşil Burun Adaları karşısında golsüz berabere kalan İspanya, sürpriz puan kaybını telafi etmek isterken Suudi Arabistan ise Uruguay karşısında aldığı beraberliğin ardından bir sürprize daha imza atmayı hedefliyor.

İSPANYA-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya ile Suudi Arabistan arasındaki mücadele 21 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saati ile 19.00 olarak açıklandı.

İspanya-Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, nereden izlenir? (2026 FIFA Dünya Kupası)

Mücadeleye ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşmayı Brezilya Futbol Federasyonu'ndan hakem Raphael Claus yönetecek.

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