İstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi: Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu'nda kesinti 17.00 civarında bitecek

13 Haziran günü İstanbul'un birkaç ilçesinde meydana gelen elektrik kesintisinin ardından Büyükçekmece, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Beyoğlu'nda elektrikler ne zaman gelecek araması yapıldı. BEDAŞ tarafından yapılan planlı çalışma uyarısının ardından kesinti bugün saat kaçta bitecek merak edildi. İşte kesintinin biteceği saatler ve mahalleler...

BEDAŞ, 13 Haziran günü meydana gelecek olan elektrik kesintisi için planlı çalışma uyarısında bulundu. İstanbul'un birçok ilçesinde oluşacak olan kesintinin ne zaman biteceği merak edilirken elektriklerin geleceği saat vatandaşın gündeminde yer aldı. Bugün gerçekleşen arızalar ve planlı çalışma yapılan sokaklar hakkında...

13 HAZİRAN BÜYÜÇEKMECE'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan uyarıya göre bugün Büyükçekmece'nin MERKEZ-CELALİYE mah BAĞDAT sk / HÜRRİYET mah ARNAVUTTEPE, ATATÜRK 2, HEKİMOĞLU, PAŞABAHÇE, TAMER, TEKİN, TRAFO YOLU, TUFAN, TUNUSBAĞ, TUĞRULHAN, TÜRKOBA SINIR, TİMURHAN sk / TÜRKOBA mah ACAR 2, AHSEN, AKAR, AKDUT, AKIN 2, AKTUĞ, AKTÜRK, ALACA 1, ALIÇ, ALPER, ALTIN 2, ARNAVUTTEPE, ASALET, ASMA 2, ATATÜRK 2, AZAT, BAHARYELİ, BAHÇELİÇEŞME, BAĞLAR 1, CANAN 1, CEMRE 2, CESUR, DALGIÇ 1, DALYA, DAMLA 3, DEFTERDAR, DEMET 2, DESEN, DEVRAN 1, DEĞİRMEN YOLU, DOST 2, DOĞANŞAH, DURGUN, DÖNEMEÇ, DİLBER 2, DİLEK 3, EROĞLU, ESKİ ÇATALCA YOLU, ESİNTİ, EZEL, FERİ, FIRAT PLASTİK, KAFKAS, KAMELYA 3, KANDİL, KAPLICA, KARDEŞ 1, KASIRGA, KAZA, KERPİÇ, KEVSER, KIBLE, KIRAÇ, KIRSAL, KIŞLA, KURBAN, KÖŞK 1, KÜBRA, KİZİR, MİLLET 4, OKUL YOLU, SABIR, SALI, SANDAL, SARAY, SAYGI 2, SAZAK, SAĞLAM, SEDEF 2, SEVGİ 2, SEYRAN 4, TÜRKOBA SINIR, VAKİT, YÜCETÜRK, YÜREKLİ, ZEKİ BORA, ÇAM 3, ÇAYIRLAR, ŞAFAK 3, ŞEFKAT, ŞÖLEN, ŞİFA bölgelerinde 09.00'da başlayan kesinti 16.00'da sona erecek.

HÜRRİYET mah DEĞİRMEN 3, DÖRTYOL, DİLARA, KEKLİK, SAKA 2, SERHAT, İSTİKLAL sk / ULUS mah IŞIK 1, KADIRGA LİMAN, MUSTAFA KEMAL 1, ÇİÇEK 2, İLHAN, İLKAY, İLKBAHAR, İLKER, İLİM, İMAR, İNCE, İNCEBEL, İNCİ, İPEK 2, İRFAN, İSMETPAŞA, İSTİKLAL bölgelerinde ise Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeniyle meydana gelen kesinti 17.00'de sona erecek.

MERKEZ-EKİNOBA mah MUSTAFA KEMAL sk / MİMAROBA mah MUSTAFA KEMAL, ÇARMIKLI sokak bölgelerinde 16.00'da biterken, MERKEZ-EKİNOBA mah AKÇAY 1, AKİF, ARMAĞAN, AYERDEM, BAYCAN, CEM, CEMRE, D-100 KARAYOLU, E5 LONDRA ASFALTI , EFELER, EZBER, HÜRRİYET, MUSTAFA KEMAL, NECİP FAZIL KISAKÜREK, PİRİ REİS, ZÜLAL, ÖNAL, ÖZTANIK sk / MİMAR SİNAN MERKEZ mah HÜRRİYET sokakta 17.00'de sona erecek.

BEYLİKDÜZÜ'NDE KESİNTİ NE ZAMAN BİTECEK?

Bugün İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki kesinti hakkında sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

13 HAZİRAN BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

MERKEZ-MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah HAREMAĞASI, MISIRLIBAHÇE, NÜZHETİYE, ŞAİR NEDİM sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sokakta meydana gelen arıza çalışması 18.00'de sona ererken, MERKEZ-KURUÇEŞME mah AKINCILAR ARALIĞI, BUĞDAY ÇIKMAZI, FİDE, MUHTAR ALİ RIZA, MUHTAR HÜSEYİN, ÇAĞRI bölgelerinde 17.00'da sona erecek.

BUGÜN BEYOĞLU'NDA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Beyoğlu'nda elektrik kesintisi MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, SALMAN ÇIKMAZI, ÖRNEK TEPE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ETİBANK bölgesinde 16.00'da biterken, BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK, KANARYA, ZÜMRÜTTAŞI sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah HOŞSOHBET bölgesinde de 16.00'da son bulacak.

09.00'da başlayan ve MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah ETİBANK sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah BARAN, BİRLİK, CENGİZ TOPEL, ELA, ENES, ETİBANK, LARA, OKUL ARKASI, ÇAMLICA bölgelerini kapsayan arıza çalışmaları da 16.00'da bitecek.

ÖRNEKTEPE mah sokakta 14.00'te biterken, MERKEZ-SÜTLÜCE mah ATMACA, KARAAĞAÇ, KELKİT, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, TAVCI bölgesinde 13.00'te bitecek.

MERKEZ-KAPTANPAŞA mah BÜYÜK, BÜYÜK ALTAYBAŞI, BÜYÜK SİNAN PAŞA, BİRLİK, CEYLAN, CEYLAN ARALIĞI, KALAFATÇI YUSUF, KULAKSIZ, MEZARLIK ARKASI, SİNAN PAŞA YUMAK, YAY, YAY ÇIKMAZI, YUMAK sk / PİYALEPAŞA mah BARUTHANE SIRTI sokakta ise 15.00'te sona erecek.