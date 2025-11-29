İstanbul’da bugün yağmur var mı, hava nasıl olacak soruları sabah saatlerinden itibaren araştırılıyor. AKOM’un 29 Kasım için yaptığı kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı, İstanbulluları güne dikkatli başlamaya yönlendirdi. Şehir genelinde sağanak, gök gürültülü yağış ve ani hava değişimlerinin görülmesi beklenirken Meteoroloji saatlik tahmin tablosu da yağışın gün içindeki seyrini ortaya koyuyor.

İstanbul’da 29 Kasım hava durumu günün en çok aranan başlıklarından biri oldu. Bugünkü planlarını hava durumuna göre şekillendirmek isteyen İstanbullular yağmurun saat kaça kadar devam edeceğini merak ediyor.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da günün büyük bölümünde sağanak yağış etkili olacak. Özellikle sabah 09.00-15.00 arasında gök gürültülü sağanak geçişlerinin yoğunlaşması bekleniyor. Meteoroloji’nin saatlik tahmin tablosuna göre bu zaman diliminde yağış hem Avrupa hem de Anadolu Yakası’nda yerel olarak kuvvetli seyredebilir.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

Sabah saatlerinden itibaren bulutlu bir gökyüzü hakim olurken gün içinde sıcaklık 16-17 derece seviyelerinde ölçülüyor. Öğleden sonra yağışların zamanla hafifleyip akşam saatlerinde yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakması öngörülüyor. Ancak gece yarısına kadar aralıklarla yağış ihtimali sürüyor.

Rüzgarın gün içinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden eseceği, zaman zaman etkisini artırarak orta kuvvette hissedileceği belirtiliyor. Hissedilen sıcaklık ise nem ve rüzgâr etkisiyle 14-16 derece aralığında olacak.

29 KASIM İSTANBUL HAVA DURUMU

29 Kasım Cumartesi günü İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Meteoroloji’nin değerlendirmelerine göre günün ilk yarısında yağışlar daha etkili olurken öğleden sonra havada nispeten sakinleşme yaşanacak. Sıcaklıkların 12-17 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. 12.00-18.00 arasında gök gürültülü sağanak yağışlar yer yer kuvvetli rüzgarla birlikte görülebilir. Akşam saatlerinde ise yağışın etkisini kaybederek hafif bulutlu havaya bırakması bekleniyor.

