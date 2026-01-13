Türkiye genelinde etkisini artıran kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli 14 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Meteoroloji’nin uyarılarının ardından valilikler ve il- ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından peş peşe açıklamalar gelirken ''İstanbul'da okullar tatil mi?'' merak konusu. Bazı illerde eğitime tamamen ara verilirken, bazı bölgelerde ise yalnızca belirli ilçeler ya da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı.

İstanbul'da okullar tatil mi, 14 Ocak yarın kar tatili var mı gibi sorular gündemin merkezine yerleşti. Kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürürken valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte 14 Ocak tatil olan iller ve İstanbul'da eğitim durumuna dair detaylar...

İstanbul Valiliği tarafından 14 Ocak Çarşamba günü için şu ana kadar resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Kentte hava koşullarına ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, öğrenciler ve veliler için gözler Valilikten gelecek yeni duyurulara çevrildi. İstanbul’da okulların durumu ile ilgili resmi bir açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.



14 OCAK TATİL OLAN İLLER HANGİLERİ?

14 Ocak Çarşamba günü yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. Tunceli’de üniversiteler hariç olmak üzere il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim- öğretim 1 gün süreyle durduruldu. Ordu’da Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde bazı okullar ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için tatil kararı alındı.

Uşak’ın Ulubey ilçesinde ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim durduruldu. Rize’nin İkizdere ilçesinde de 14 Ocak Çarşamba günü okullar tatil edildi.

İstanbul, Ankara, Malatya, Sivas ve Artvin başta olmak üzere diğer illerde il genelini kapsayan bir kar tatili kararı açıklanmadı, valiliklerden gelecek duyurular izleniyor.

