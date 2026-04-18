İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü su kesintisi yaşanacak ilçeleri paylaştı. Programa göre, Aliağa, Bayraklı, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka ilçelerine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaşanacak su kesintileri ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. İZSU’nun resmi sitesi üzerinen yapılan duyuru ile su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri açıkladı. Aliağa, Bayraklı, Buca, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka bölgelerini etkileyen kesintilerden etkilenen vatandaşlar ayrıntıları merak ediyor.

İZSU 18 Nisan kesinti programı... İzmirde (Güzelbahçe, Karabağlar,Buca...) sular ne zaman gelecek?

18 NİSAN SU KESİNTİSİ PROGRAMI

ALİAĞA

ALİAĞA ATATÜRK, KAZIM DİRİK, KURTULUŞ, KÜLTÜR, YALI

18.04.2026 saat 11:49 ile 15:49 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI

ONUR, POSTACILAR, SOĞUKKUYU

18.04.2026 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

BUCA

ZAFER

18.04.2026 saat 14:11 ile 18:15 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

GAZİEMİR

FATİH

18.04.2026 saat 13:08 ile 17:12 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

GÜZELBAHÇE

ÇAMLI, MUSTAFA KEMAL PAŞA, YELKİ

18.04.2026 saat 12:45 ile 15:45 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR

GÜLYAKA, KAZIM KARABEKİR, REFET BELE

18.04.2026 saat 09:30 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA

LATİFE HANIM, ÖRNEKKÖY, ZÜBEYDE HANIM

18.04.2026 saat 11:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.

Haberle İlgili Daha Fazlası