MasterChef yarışmacısı Ayaz Geçer, 2022 sezonunda katıldığı yarışmadaki derecesinin ardından bu kez MasterChef All Star Altın Kupa etabında yeniden izleyici karşısına çıktı. Son günlerde hakkında ortaya atılan iddialarla da gündeme gelen Ayaz Geçer’in hayatı, kariyeri ve yarışma geçmişi merak konusu oldu.

KANATÇI AYAZ (AYAZ GEÇER) KİMDİR?

MasterChef yarışmasına 2022 yılında katılan Ayaz Geçer, aslen Siirtli olup Şırnak Silopi'de doğdu. 13 yaşından beri Ankara'da yaşan Geçer, mesleğe ilk olarak bulaşıkçılıktan başladı ve Ankara'da çeşitli restoranlarda çalıştı. 2022 sezonunu 3. olarak tamamlayan Geçer, 2025 yılında All Star'da yarıştı. 2025 sezonunun da ise MasterChef All Star Altın Kupa sezonunda yarışmaya geri döndü.

AYAZ GEÇER ASLEN NERELİ?

Yarışmada aslen Siirtli olduğunu söyleyen Ayaz Geçer, Şırnak Silopi'de doğduğu biliniyor. 12- 13 yaşlarında ise Ankara'ya taşındı.

