Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde farklı pozisyonlarda çalıştırılmak üzere toplam 175 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu. İşe alımlar süresiz iş sözleşmesi ile gerçekleştirilecek ve adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvuruda bulunabilecek. Peki başvuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman? İşte Karayolları Genel Müdürlüğü 175 işçi alımına dair detaylar...

Karayolları Genel Müdürlüğü 175 işçi alımı yapılacak pozisyonlar arasında iş makinesi operatörleri, asfalt plenti operatörleri, aşçılar, atölye ustaları, elektrik ve elektronik ustaları, sürücü operatörleri ve beden işçileri yer alıyor. Her pozisyon için belirlenen özel şartlar ve yaş sınırları bulunuyor. Peki, KGM 175 işçi alımı başvuru şartları neler, son başvuru tarihi ne zaman?

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki taşra ve merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 175 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Alımlar süresiz iş sözleşmesi kapsamında yapılacak ve farklı meslek gruplarında ihtiyaç duyulan pozisyonlara göre dağıtılacak.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 175 İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak adayların ilan edilen pozisyon için gerekli eğitim ve mesleki belgeleri tamamlamış olması gerekiyor. İşçiler, belirlenen illerdeki Karayolları işyerlerinde görevlendirilecek ve adayların pozisyonun gerektirdiği deneyime sahip olmaları şart koşulacak. Ayrıca başvuru sahiplerinin Türk vatandaşı olması, belirlenen yaş aralığında bulunması, güvenlik soruşturmasında engel durumunun olmaması ve kamusal haklardan mahrum olmamaları gerekiyor.

İşe alınacak kişiler, vardiyalı ve arazide çalışmaya uygun olmalı, görevlerini yerine getirmeye engel sağlık problemi bulunmamalı ve tehlikeli işlerde çalışabilir sağlık raporuna sahip olmalı.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 175 İŞÇİ ALIMINDA POZİSYONA GÖRE TÜM ŞARTLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 175 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular 29 Aralık 2025 tarihinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri tarafından yayımlanan ilan üzerinden yapılacak. İlan yayımlandığı tarihten itibaren 5 iş günü boyunca açık olacak ve adaylar başvurularını e-Şube İŞKUR portalından TC kimlik numarası ve şifreleri ile tamamlayabilecek.

Başvurular İŞKUR hizmet noktaları ve Alo 170 hattı üzerinden de yapılabilecek. Eğer son başvuru günü tatil gününe denk gelirse, başvurular takip eden ilk iş gününe kadar uzatılacak.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 175 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ.

