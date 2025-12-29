Antalya’nın Finike ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Ramazan Karabıyık, ekiplerin dron destekli arama çalışmaları sonucu ölü bulundu.

Finike ilçesine bağlı Turunçova Mahallesi'nde Ramazan Karabıyık'ın (55) mantar toplamak için ormanlık alana gittiği ve geri dönmediği ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

ORMANDA CESEDİ BULUNDU

AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede dron yardımıyla arama çalışması yaptı. Ekipler, bir süre sonra ormanlık alanda Karabıyık'ın cansız bedenini buldu.

Karabıyık'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Kurumu morguna gönderildi.

