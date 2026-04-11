Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik Süper Lig karşılaşması için geri sayım başladı! Kayserispor-Fenerbahçe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta başlayacak merak edilirken kanal bilgileri de netleşti. İşte canlı yayın kanalı ve muhtemel ilk 11 maç kadrosu...

Fenerbahçe, deplasmandan galibiyetle dönerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Kayserispor ise kendi sahasında galibiyet için bu akşam kıyasıya rekabet edecek. Fenerbahçe'de eksik oyuncular dikkat çekerken Kayserispor-Fenerbahçe canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE CANLI YAYIN HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE CANLI YAYIN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Mücadele 11 Nisan 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda başlayacak.



KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada hakem Ali Yılmaz görev yapacak. Yardımcı hakemler Anıl Usta ve Samet Çiçek olurken, dördüncü hakem Fatih Tokail olacak. VAR’da Sarper Barış Saka, AVAR’da ise Gökhan Barcın görev alacak

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL İLK 11 MAÇ KADROSU

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Benasser, Mendes, Benes, Makarov, Cardoso, Chalov

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Fred, Nene, Kerem, Talisca

