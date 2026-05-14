Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. Proje ile ayda 15 bin lira, yıllık 180 bin lira destek sağlanacak. Destek için başvuru yapan vatandaşlar, sonuç duyurularını yakından takip ediyor. Peki, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, küçükbaş hayvan varlığını artırmak, kırsal üretimi güçlendirmek ve hayvancılıkta sürdürülebilirliği desteklemek, gençler ve kadınların üretime daha fazla katılımı ve meraya dayalı üretimi daha karlı hale getirmek amacıyla “Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi"ni hayata geçirmişti. Bu doğrultuda Kırsalda bereket küçükbaşa destek projesi sonuçları için de araştırmalar yoğunluk kazandı. Süreçle ilgili başvuru işlemleri de 30 Nisan itibarıyla sona erdi.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi Başvuruları İcmali Askı Listesi 05.05.2026 -12.05.2026 tarihlerinde İl/İlçe Müdürlüklerinde çıktı.Sonuçlar açıklandığında başvuru sahipleri, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi kanalları üzerinden sorgulama yapabilecek.

Takvimde:

Nihai listelerin il müdürlüklerine gönderilmesi: 16-18 Mayıs 2026

İl listelerinin HAYGEM’e gönderilmesi: 19-20 Mayıs 2026

Ardından HAYGEM tarafından inceleme ve puan sıralaması süreci yer alıyor.

Bu nedenle hak sahipliği sonuçlarının ve kesin listelerin Mayıs sonu - Haziran başı 2026 döneminde açıklanması beklenebilir.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

İl Müdürlüklerince hazırlanan başvuru sahiplerinin listeleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğünce incelenir ve tüm ülkede yapılan başvurulara il bazında puan sıralaması yapılır. Başvuran yetiştiricilerin değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılır.

Başvuru sahibinin yaş hesaplamasında 31.12.2025 tarihi itibari ile doldurmuş olduğu yaş esas alınacaktır. Genç kriterinden yararlanmak için 31.12.2025 tarihi itibari ile 41 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

Kadın yetiştiricilerimize ilave puan verilecektir.

Gazi (kendisi) / engelli (kendisi) / birinci derece şehit yakını (annesi, babası, eşi, çocuğu) olanlara ilave puan verilecektir.

Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt üyeliği olanlara ilave puan verilecektir.

Veteriner Hekim / Ziraat Mühendisi / Gıda Mühendisi olanlara ilave puan verilecektir.

Küçükbaş hayvancılık ile ilgili eğitim sertifikasına sahip olanlara ilave puan verilecektir.

31.12.2025 tarihi itibari ile aile işletmesi olan işletmelere (Mevcudunda toplam anaç koyun/keçi sayısı 1-100 baş hayvan varlığına sahip işletmeler için) ilave puan verilecektir.

31.12.2025 tarihi itibari ile sahip olduğu dişi anaç (450 gün ve üzeri yaştaki) küçükbaş hayvan sayısına göre ilave puan verilecektir.

31.12.2025 tarihi itibari ile TÜRKVET sistemine küçükbaş hayvan sürüsü olarak kayıtlılık sürelerine göre ilave puan verilecektir.

31.12.2025 tarihi itibari ile TÜRKVET sistemine küçükbaş hayvan sürüsü olarak aktiflik durumuna ilave puan verilecektir.

2025 Yılı ÇKS deki Tarım Arazisi Verilerine (Dikili Tarım arazisi hariç) göre ilave puan verilecektir.

Uygulanacak projenin hak sahibi sayısı ve yıllık bütçesi, başvuru sayıları göz önüne alınarak TİGEM tarafından belirlenir.

Başvuru sahibinin küçükbaş hayvancılık ile ilgili Eğitim Belgesi / Sertifika: Bakanlığın MEB, İŞKUR, KOSGEB ile birlikte düzenlediği küçükbaş hayvancılık konusunda alınmış olan eğitim sertifikası, mesleki yeterlilik belgesi ve/veya Üniversite/ Yüksekokullardan diploma veya çıkış belgesi olmalıdır. Mesleki yeterlilik belgesi yetki alınmış tarımsal amaçlı örgütlerden veya yetkili kurumdan alınmış olmalıdır. Geçerli olan belgeler ile ilgili İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden bilgi alınabilir.

HAYGEM tarafından oluşturulan iller bazında puanlama sıralaması yapılmış liste, TİGEM'e gönderilir.

Hak sahibi olanların hayvanları alacağı fiyat ve teslimat yeri TİGEM tarafından belirlenerek kişilere duyurulur.

TİGEM tarafından dağıtım yapılan işletme ve hayvan listeleri, Hayvancılık Genel Müdürlüğüne, Bankaya ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.

Başvuru sahibinin beyan ettiği evrakların gerçeğe aykırı olması ve/veya yanlış, eksik olması halinde başvuru değerlendirilmeye alınmaz.

HAYGEM ve TİGEM tarafından her il için belirlenen ırklar haricindeki hayvan ırkı talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.​

Puanların eşit olması halinde başvuru sahibi aşağıdaki sıraya göre önceliklendirilir.

​- Kadın olması,

- Doğum tarihine göre daha genç olması,

- İşletmenin (küçükbaş hayvan sürüsü) açılış tarihinin önce olması,

- e-belge sistemine göre başvuru tarihi ve saati daha erken olması.



