Kar ve buz üzerinde yapılan sporların en büyük organizasyonu olan Kış Olimpiyatları'nın 25’incisi, 6-22 Şubat 2026 tarihleri arasında Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek. Olimpiyatları Türkiye'den takip etmek isteyen vatandaşlar, kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak?

İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları'nda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu, 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında 195 madalya için mücadele sergileyecek. Milano-Cortina 2026'da yarışacak sporcuların yüzde 47'si kadınlardan oluşacak ve skeleton karma takım ile çift kadınlar kızak gibi yeni yarışmalar da olimpik programda yer alacak.

Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? 2026 Kış Olimpiyatları takvimi

2026 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA YAYIMLANACAK?

2026 Kış Olimpiyatları, TRT Spor Yıldız'da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Yayınlar, ayrıca EuroSport ve HBO'da da kesintisiz şekilde sürecek.

AÇILIŞ VE KAPANIŞ TARİHLERİ

Oyunların startı, 6 Şubat'ta yapılacak resmi açılış töreninden önce 4 Şubat'ta, 1956 Kış Oyunları'na da ev sahipliği yapan tarihi Cortina Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karışık çiftler curling maçlarıyla verilecek.

25. Kış Olimpiyat Oyunları açılış töreni ise 6 Şubat'ta Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Organizasyon, 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından kapanış töreni ile sona erecek.

Kış Olimpiyatları hangi kanalda yayınlanacak? 2026 Kış Olimpiyatları takvimi



TÜRKİYE KIŞ OLİMPİYATLARI'NA 9 SPORCUYLA GİDECEK

Türkiye, 16 olimpik disiplinde düzenlenecek oyunlarda, buz pateninde 2, kayakta 6 ve para kayak branşlarında 1 sporcu olmak üzere 9 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.

Kısa kulvar sürat pateni (short track) branşında milli sporcular Furkan Akar ve Denis Örs madalya kovalayacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota hakkı elde etti.

Kayaklı koşu branşında kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz yarışacak. Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde ise Thomas Kaan Önol Lang madalya mücadelesi verecek.

Kayakla atlama kategorisinde de Türkiye ilk kez kış olimpiyatlarına 2 sporcuyla kota almayı başardı. İtalya'da bu branşta milli sporculardan Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir madalya kazanmak için atlama kulesine çıkacak.

Milano Cortina 2026'da para kayak alp disiplininde ise ay-yıldızlı sporculardan Harun Mut, yarışacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası