Usta bir dublör ile bir atın yıllara yayılan dostluğunu merkezine alan Kızıl Hare filmi, hem duygusal hikayesi hem de dikkat çeken oyuncu kadrosuyla yeniden gündemde. Yapımın çekim yerleri, konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Kızıl Hare, sinema dünyasında emek veren bir dublörün hayat mücadelesini ve ailesiyle yaşadığı kopuşu sade ama etkileyici bir dille anlatıyor.

KIZIL HARE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kızıl Hare filminin çekimleri büyük ölçüde Çin’de gerçekleştirildi. Yapım süreci 27 Eylül 2021 tarihinde başladı ve 10 Kasım 2022’de tamamlandı. Film, Çin sinemasının önemli prodüksiyon merkezlerinden biri olan Hengdian World Studios’ta çekilen sahnelerle dikkat çekti. Bunun yanı sıra Dongyang ve Jiangyin bölgelerinde yer alan Pegasus Watertown da filmin önemli mekanları arasında yer aldı.

Kızıl Hare filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu!

KIZIL HARE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrolünde, dünya çapında tanınan aksiyon yıldızı Jackie Chan yer alıyor. Chan, hayatını dublörlüğe adamış ancak yaşının ilerlemesiyle sektörde tutunmakta zorlanan Luo karakterine hayat veriyor. Performansı, filmin duygusal yükünü taşıyan en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Luo’nun kızı Xiao Bao rolüyle Liu Haocun, Naihua karakteriyle Guo Qilin ve Luo’nun çırağı Yuanjie rolünde Wu Jing bulunuyor. Kadroda Joey Yung, Yu Ailei, Yu Rongguang, Andy On, Xiaoshenyang ve Shi Yanneng gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

Kızıl Hare filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? Konusu ve oyuncu kadrosu!

KIZIL HARE FİLMİ KONUSU NE?

Kızıl Hare, yıllarını sinema sektöründe dublör olarak geçiren Luo’nun hikayesini konu alıyor. Teknolojinin gelişmesi ve yaşının ilerlemesi nedeniyle iş bulmakta zorlanan Luo, gençliğinde mesleğine odaklanması yüzünden ailesini kaybetmiştir. Kızıyla uzun süredir görüşmeyen Luo’nun hayattaki tek yakını, doğuştan çarpık bacaklı olduğu için uyutulmak istenen ancak onun tarafından sahiplenilen atı Kızıl Hare’dir.

Luo, yıllar boyunca Kızıl Hare’ye bakar ve onu sağlığına kavuşturur. Ancak bir gün gelen mahkeme yazısıyla, atın aslında bir şirkete ait olduğu ve geri alınmak istendiği ortaya çıkar. En yakın dostunu kaybetmek istemeyen Luo, çareyi yıllardır görüşmediği hukuk öğrencisi kızından yardım istemekte bulur. Film, bir baba-kız ilişkisinin onarılma sürecini ve insan ile hayvan arasındaki güçlü bağı merkezine alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası