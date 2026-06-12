Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesi geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler sınavın uygulanışına ilişkin detayları araştırıyor. Oturum saatleri, soru sayısı, sınav süresi ve iki oturum arasındaki mola süresi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenecek 2026 LGS için hazırlıklar tamamlanırken, sınava katılacak 8'inci sınıf öğrencileri sınav günüyle ilgili ayrıntıları öğrenmek istiyor. Sınavın kaç oturumdan oluştuğu, kaç soru sorulacağı ve oturumlar arasındaki uygulamalar adayların gündeminde yer alıyor.

LGS'DE KAÇ SORU VAR?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre sınavda öğrencilere toplam 90 çoktan seçmeli soru yöneltilecek.

Birinci oturum sözel alandan oluşacak ve öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soruyu cevaplayacak. Sözel bölüm için adaylara 75 dakika süre verilecek.

İkinci oturum ise sayısal alanda uygulanacak. Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden oluşan bu bölümde toplam 40 soru yer alacak. Öğrenciler sayısal bölümdeki soruları yanıtlamak için 80 dakika süre kullanabilecek.

LGSde kaç soru var, mola kaç dakika? 2026 LGS oturum saatleri

LGS'DE MOLA KAÇ DAKİKA, ARA VAR MI?

LGS iki ayrı oturum halinde uygulandığı için öğrenciler oturumlar arasında dinlenme fırsatı bulacak. Birinci oturumun sona ermesinin ardından 11.30'da başlayacak ikinci oturuma kadar 45 dakikalık ara olması bekleniyor.

Bu süre içerisinde öğrenciler okul bahçesine çıkabilecek ancak güvenlik ve sınav kuralları gereği okul sınırlarının dışına çıkmalarına izin verilmeyecek.

LGSde kaç soru var, mola kaç dakika? 2026 LGS oturum saatleri

2026 LGS OTURUM SAATLERİ

2026 LGS merkezi sınavının birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da başlayacak. Sözel bölümde öğrencilere toplam 75 dakika süre verilecek ve oturum saat 10.45'te tamamlanacak.

İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak. Matematik ve Fen Bilimleri sorularının yer aldığı sayısal bölüm için öğrencilere 80 dakika süre tanınacak. Böylece sınavın ikinci ve son oturumu saat 12.50 itibarıyla sona erecek.

MEB tarafından düzenlenen sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, yurt dışında ise belirlenen sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak uygulanacak. Bu yıl sınava 1 milyondan fazla öğrencinin katılması bekleniyor.

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