League of Legends oyuncuları, dereceli sıralamaların sıfırlanacağı tarih ve yeni sezonun hangi gün başlayacağını araştırıyor. Yama döngüsüyle birlikte dereceli kuyruklarda kısa süreli bir hazırlık arası planlanırken sezon geçişiyle gelecek içerik ve sistem değişiklikleri de gündemde. Oyunseverler "LOL yeni sezon ne zaman 2026?" araştırıyor.

LOL yeni sezon takvimi merak edilirken, oyuncuların odağı dereceli sezonun bitiş anı, hazırlık kapanışı ve ardından başlayacak yeni dönem ayrıntılarına çevrildi. Riot Games'in yama notlarında yayınlanan detaylarda 2026 yılı yeni sezon tarihi belli oldu.

LOL YENİ SEZON NE ZAMAN 2026?

Riot Games’in yayınladığı yama notlarına göre 2025 Sezon 3 dereceli dönemi, yerel sunucu saatine göre 7 Ocak 2026 23:59:59 itibarıyla sona eriyor. Bu tarih, mevcut sezon ilerlemesini tamamlamak ve ödül/lig durumunu netleştirmek isteyenler için son şans anlamına geliyor.

Sezon kapanışının ardından yeni yıl dereceli döneminin başlangıcı da belli oldu. Buna göre 2026 dereceli yılının başlangıcı, 8 Ocak 2026 12:00 (öğlen) itibarıyla devreye giriyor. Dereceler ile LP sıfırlaması gerçekleşecek. Ardından oyuncular, seviyelerine göre ödüller alacak.

LOL YENİ SEZON DERECELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dereceli kuyruklar, sezon geçişi öncesinde hazırlık amacıyla kısa süreliğine kapatılıyor. Bu hazırlık için 12 saatlik bir kapalı dönem planlanıyor. Planlanan bakım/hazırlık aralığının ardından dereceli yeniden açılıyor.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

2026 1. Sezon ile Sihirdar Vadisi’nde tempo yükselirken harita hedefleri ve kule oyununa dair önemli değişiklikler geliyor. Minyonların çıkış süresi kısaltılarak koridor aşamasının daha erken başlaması hedefleniyor. Harita hedeflerindeki yoğunluğu azaltmak adına Atakhan ve Güç Gösterileri sisteminin oyundan çıkarılması planlanırken Baron’un yeniden 20. dakikada doğmasıyla klasik hedef dengesi geri dönüyor. Ayrıca destansı canavarlar daha dayanıklı hale getirilip, geride kalan takımların “tek hamlede oyunu kaybetme” korkusu yaşamadan hedef savaşlarına girebilmesi amaçlanıyor.

Görüş tarafında ise haritaya “Peri Işıkları” adı verilen yeni görüş noktaları ekleniyor; sarı totem bekleme sürelerinde iyileştirmeler ve haritaya ekstra Keşif Çiçeği gibi dokunuşlarla görüş kontrolünün sadece destek rolüne sıkışmaması hedefleniyor. Kule ve ittirme tarafında da kuşatma ve ayrık ittirmeyi tekrar cazip kılacak yeni bir kule mekaniği (Kristal Büyümesi), Tahrip rününde sadeleştirme ve barikat sisteminde genişleme gibi değişikliklerle oyunun stratejik çeşitliliğinin artırılması planlanıyor.

