Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık'ın babası ve Türkiye tekstil sanayisinin bilinen isimlerinden Mahmut Çalık, hayatını kaybetti. 1972'de İpaş İplik Fabrikası'nı kuran Mahmut Çalık 94 yaşamını yitirdi.

Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden olan ve 1932 yılında Malatya Yeşilyurt'ta doğan Mahmut Çalık, 1972'de İpaş İplik Fabrikası'nı, ilerleyen yıllarda ise Anateks, Malatya İplik, Anateks Anadolu, Malatya Boya ve Emprime fabrikalarını kurdu.

Malatya’ya bölgenin ilk sanayi tesislerini kazandıran ve Türk sanayisinin öncü isimleri arasında yer alan Çalık, Ege Üniversitesi tarafından 2010 yılında düzenlenen sempozyumda "Duayen Tekstilci Ödülü" aldı.

Çalık, 1993’te rahmetli babası adına yaptırdığı Malatya Hasan Çalık Hastanesi’ni, 2012’de açılan Mahmut Çalık Eğitim Kompleksi’ni kente kazandırdı.

Çalık, 1999 yılında Devlet Üstün Hizmet Madalyası’na layık görüldü, 2012 yılında da kendisine Malatya İnönü Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı takdim edildi.

