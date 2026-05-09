Türkiye İstatistik Kurumu’nda görev değişimi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararının ardından TÜİK Başkanlığı görevine Mehmet Arabacı getirildi. Ekonomi ve maliye alanındaki çalışmalarıyla bilinen Arabacı’nın özgeçmişi araştırılıyor.

MEHMET ARABACI KİMDİR?

Mehmet Arabacı, 1977 yılında Fransa’nın Bordeaux kentinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nde tamamlayan Arabacı, mezuniyetinin ardından kamu maliyesi ve vergi alanında çeşitli görevlerde bulundu.

2001 yılında hesap uzman yardımcısı olarak göreve başlayan Arabacı, 2004-2007 yılları arasında hesap uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde İnsan Kaynakları Grup Başkanı olarak görev aldı.

Mehmet Arabacı, 2009-2011 yılları arasında ABD’de bulunan Illinois Üniversitesi’nde ekonomi alanında yüksek lisans eğitimi aldı. Aynı dönemde ticari bankalarda transfer fiyatlandırması konusunda araştırma ve inceleme çalışmaları yürüttü.

2011 yılında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Ankara Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlandırması ve Yurtdışı Kazançlar Grup Başkanı olarak, 2012 yılında Vergi Denetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini 2012-2014 yıllarında ifa eden Arabacı, 2014 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına Gelir İdaresi Daire Başkanı olarak atandı.

Arabacı, 2014-2019 yıllarında Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Daire Başkanı olarak görev yaptıktan sonra 2019 yılında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak atandı. Arabacı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

TÜİK BAŞKANLIĞINA ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda Mehmet Arabacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevine atandı. Arabacı, atama öncesinde Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Öte yandan aynı karar kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül atanırken, kurul üyeliğine de Abdi Serdar Üstünsalih getirildi.

