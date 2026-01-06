Trendyol Süper Lig’de ara transfer dönemi yaklaşırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe cephesinde ses getiren bir iddia gündeme geldi. Siyah-beyazlı ekipte kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Mert Günok’un geleceği netleşmeye başlarken, milli file bekçisinin altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’ye geri dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Yaşanan gelişmeler futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaş’ta son haftalarda kadro planlaması dışında kalan isimlerden biri olan Mert Günok’un kulüple yollarını ayırdığı iddiası gündeme geldi. TRT Spor’da yer alan bilgilere göre, deneyimli kalecinin siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

MERT GÜNOK FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Ara transfer dönemine girilirken Mert Günok’un adı Fenerbahçe ile güçlü şekilde anılmaya başlamıştı. Kulüp kaynaklarına ve spor kamuoyuna yansıyan iddialara göre, tecrübeli kaleci altyapısından yetiştiği sarı-lacivertli takıma geri dönmeye hazırlanıyor.

Taraflar arasında görüşmelerin büyük ölçüde tamamlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği öne sürüldü.

MERT GÜNOK İMZA GÜNÜ NE ZAMAN?

Mert Günok’un Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacağı tarih de netleşmeye başladı. İddialara göre milli kaleci 7 Ocak Çarşamba günü sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşmeye imza atacak. Transferin aynı gün kamuoyuna duyurulması ve oyuncunun kısa sürede takıma katılması bekleniyor.

MERT GÜNOK BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDI MI?

Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılan Mert Günok’un siyah-beyazlı kulüple olan sözleşmesinin feshedildiği belirtiliyor. Sözleşme feshi sonrası Mert Günok’un yeni adresinin Fenerbahçe olacağı ifade edildi.

