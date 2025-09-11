Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri

Milli maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Son maçta sahasında İspanya karşısında sahadan puansız ayrılan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan karşısında hem moral bulmak hem de grup sıralamasında avantaj yakalamak istiyor.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bulgaristan deplasmanında oynanacak Milli maç Ekim ayında yapılacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Milli maç için 11 Ekim 2025 Cuma günü Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da sahaya çıkacak. Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yayının şifresiz olması sayesinde futbolseverler mücadeleyi televizyondan kolayca takip edebilecek. Yayıncı kuruluşun resmi açıklaması kısa süre içinde yapılacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye