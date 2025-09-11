Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri

Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri
Türkiye, Bulgaristan, Avrupa Elemeleri, TV8, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’nda heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı, grubun kritik karşılaşmalarından birinde Bulgaristan deplasmanına çıkacak. Elemelerde aldığı sonuçlarla grup dengelerini değiştiren Türkiye, Sofya’da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Milli maç ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Son maçta sahasında İspanya karşısında sahadan puansız ayrılan ay-yıldızlı ekip, Bulgaristan karşısında hem moral bulmak hem de grup sıralamasında avantaj yakalamak istiyor.

Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri - 1. Resim

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde A Milli Futbol Takımı sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Bulgaristan deplasmanında oynanacak Milli maç Ekim ayında yapılacak.

Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri - 2. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Milli maç için 11 Ekim 2025 Cuma günü Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da sahaya çıkacak. Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak.

Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri - 3. Resim

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Yayının şifresiz olması sayesinde futbolseverler mücadeleyi televizyondan kolayca takip edebilecek. Yayıncı kuruluşun resmi açıklaması kısa süre içinde yapılacak.

Milli maç ne zaman? Bulgaristan - Türkiye maçı tarihi ve canlı yayın bilgileri - 4. Resim

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan 

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Show TV’ye el konuldu, dizilerin akıbeti merak konusu oldu! Kızılcık Şerbeti, Bahar, Veliaht yayınlanacak mı?Türk Ticaret Bankası'ndan ihracatçıya büyük destek! 75 milyar lira finansman sağlanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek? - Haberler11 Eylül İZSU su kesintisi programı: İzmir'de sular ne zaman gelecek?2026 Diyanet hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyor - Haberler2026 Diyanet hac kura çekimi ne zaman yapılacak? Hac ön kayıt ve kayıt yenileme süreci devam ediyorASKİ su kesintisi: 11 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Altındağ, Polatlı... - HaberlerASKİ su kesintisi: 11 Eylül Ankara'da sular ne zaman gelecek? Etimesgut, Altındağ, Polatlı...Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi oldu - HaberlerOzan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti? Fenerbahçe Trabzonspor maçının hakemi olduCharlie Kirk neden öldü? Trump destekçisi aktivist olarak biliniyordu - HaberlerCharlie Kirk neden öldü? Trump destekçisi aktivist olarak biliniyorduFenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Genel satış tarihi açıklandı - HaberlerFenerbahçe Trabzonspor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Genel satış tarihi açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...