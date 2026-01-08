Yeni yılın ilk kandil gecesi yaklaşırken gözler 2026 dini günler takvimine çevrildi. Miraç Kandili’nin hangi gün idrak edileceği kadar bu gecenin anlamı ve nasıl değerlendirileceği de araştırmaların odağında yer alıyor.

Kandil geceleri, İslam dünyasında manevi iklimin güçlendiği özel zamanlar olarak görülüyor. 2026 yılıyla birlikte ilk kandilin tarihi netleşirken, Miraç Kandili’nin gün ve tarih bilgisi de merak edenlerin gündemine girdi.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

2026 yılının ilk kandili olan Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Hicri takvime göre bu tarih 26 Receb 1447 gününe denk geliyor. Ocak ayının ortasında idrak edilecek olan Miraç Kandili, yeni yılın başlamasıyla birlikte en çok araştırılan dini günler arasında yer alıyor. Kandil gecesi, yapılacak ibadetlerle karşılanacak.

2026 MİRAÇ KANDİLİ HANGİ TARİHTE İDRAK EDİLECEK?

2026 dini günler takvimine göre Miraç Kandili, 15 Ocak 2026'da idrak edilecek.

Diğer kandil günleri şu şekilde:

2 Şubat 2026 Pazartesi: Berat Kandili

16 Mart 2026 Pazartesi: Kadir Gecesi

24 Ağustos 2026 Pazartesi: Mevlid Kandili

MİRAC GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Aktardığın açıklamaya göre “Mirac” kelimesi merdiven anlamına geliyor. Mirac gecesi ise Resulullah’ın göklere çıkarıldığı, bilinmeyen yerlere götürüldüğü gecedir. Recebin 27. gecesidir. İsra suresinin ilk ayetinde Mirac bildirilmektedir. Bu gecenin gündüzü oruçla gecesini ibadetle geçirilmesi tavsiye edilir.

