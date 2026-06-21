Show TV'nin yeni sezon yapımları arasında yer alan romantik komedi dizisi Muhtemel Aşk, ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yayınlanan yeni fragmanla birlikte gözler ikinci bölüme çevrilirken, dizinin yayın günü ve yeni bölüm tarihi de merak konusu oldu.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Muhtemel Aşk, ekran macerasına başladı. İlk bölümün ardından yayınlanan yeni tanıtımda yaşanan gelişmeler izleyicilerde merak uyandırırken, dizinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği araştırılmaya başlandı.

MUHTEMEL AŞK 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Muhtemel Aşk'ın ikinci bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra izleyicilerin gündeminde yeni bölüm tarihi yer aldı. Show TV yayın akışına göre dizinin yeni bölümünün 25 Haziran 2026 Perşembe akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor. İlk bölümü 18 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapım, haftalık yayın düzenini sürdürmesi halinde ikinci bölümüyle bir hafta sonra ekranlarda olacak.

Yayınlanan tanıtımda Defne'nin hukuk bürosunu ayakta tutabilmek için Tolga ve Kadir'i ikna etmeye çalıştığı görülüyor. Ancak gelişmeler Defne'nin planladığından farklı ilerler ve kendisini annesiyle teyzesini Tolga ve Kadir'le tanıştırırken bulur.

Muhtemel Aşk 2. bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

MUHTEMEL AŞK HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Muhtemel Aşk, Show TV ekranlarında her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. Kanalın yaz sezonu yayın planlamasında yer alan dizi, saat 20.00'de izleyici karşısına çıkıyor.

Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide aile ilişkileri, aşk ve kariyer mücadelesi iç içe işleniyor. İlk bölümde başarılı avukat Defne'nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve hukuk bürosunu kurtarma çabası hikayenin merkezinde yer alırken, Tolga ve Kadir ile yollarının kesişmesi olayların seyrini değiştirdi.

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