Netflix tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin yakın geçmişinde derin izler bırakan Münevver Karabulut cinayetini konu alan “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” adlı belgeselin yayınına mahkeme tarafından geçici olarak durdurma kararı verildi. Fragmanının 24 Kasım’da yayınlanmasının ardından büyük ilgi gören proje, Karabulut ailesinin açtığı dava sonucu hukuki sürece girdi.

Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009’da İstanbul’da meydana gelerek ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise Netflix tarafından hazırlanması beklenen Münevver Karabulut belgeseli iptal mi edildi sorusu gündeme geldi.

Münevver Karabulut belgeseli iptal mi edildi, yayın durdurma kararı mı alındı? Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde!

MÜNEVVER KARABULUT BELGESELİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

Netflix’in hazırladığı “Bir Cinayetin Portresi: Münevver Dosyası” isimli belgesel, Münevver Karabulut cinayetini anlatmayı hedefliyordu. Fragmanının yayınlanmasının ardından Karabulut ailesi mahkemeye başvurarak belgeselin gösteriminin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme aile lehine karar vererek belgeselin tüm mecralarda yayınının geçici olarak durdurulmasına hükmetti.

Münevver Karabulut belgeseli iptal mi edildi, yayın durdurma kararı mı alındı? Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde!

MÜNEVVER KARABULUT BELGESELİ YAYIN DURDURMA KARARI MI ALINDI?

Mahkeme belgeselin sosyal medya, televizyon ve dijital platformlarda yayınlanmasının önüne geçilmesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verdi. Karar kapsamında belgeselin satışı, dağıtımı ve gösterimi de yasaklandı.

İlgili kurumlara kararın uygulanması için müzekkere gönderilecek ve taraflar tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilecek. Belgeselin hukuki süreç tamamlanana kadar herhangi bir biçimde yayınlanması engellendi.

Münevver Karabulut belgeseli iptal mi edildi, yayın durdurma kararı mı alındı? Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündemde!

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NASIL OLDU?

Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009’da İstanbul’da meydana geldi. Lise öğrencisi Karabulut, ilişkisi olan Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürüldü. Olayın ardından Garipoğlu kısa bir süre kaçak hayatı sürdürürken daha sonra teslim olarak görülen davada hapis cezası aldı.

2014 yılında cezaevinde intihar eden katil Cem Garipoğlu cinayetin ardından yaşanan hukuki süreç ve medyanın ilgisiyle uzun süre gündemde kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası