Fransız sinemasının sessiz kraliçesi Nathalie Baye, 77 yaşında hayatını kaybetti. Nathalie Baye, Steven Spielberg'in en iyi filmlerinden birinde Leonardo DiCaprio'nun annesini canlandırmıştı.

Çok sayıda César ödüllü Fransız aktris Nathalie Baye, Lewy cisimcikli hastalık nedeniyle Paris'teki evinde 77 yaşında hayatını kaybetti; bu haberi cumartesi günü AFP'ye yakınları duyurdu.

NATHALİA BAYE KİMDİR?

6 Temmuz 1948’de Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Mainneville kasabasında, iki ressamın kızı olarak dünyaya geldi. Fransız sinemasının önemli isimlerinden oyuncu Nathalie Baye, 17 Nisan 2026 tarihinde hayatını kaybetti. 6 Temmuz 1948’de Fransa’nın Normandiya bölgesindeki Mainneville kasabasında doğan Baye, yaklaşık 50 yılı aşkın kariyerinde 80’den fazla filmde rol aldı.

Sanatçı bir ailede yetişen Baye, genç yaşta dans eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa yöneldi. Paris’teki konservatuvarda eğitim gören oyuncu, 1970’li yıllarda sinema kariyerine adım attı. 1973 yapımı Day for Night filmiyle geniş kitlelerce tanınan Baye, kariyerinin ilk dönemlerinde daha çok “iyi kız” ve taşralı karakterleri canlandırdı.

1980’li yıllarda kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Baye, Jean-Luc Godard imzalı Every Man for Himself filmiyle ilk César ödülünü kazandı. Ardından Strange Affair ve La Balance filmleriyle ödüllerine yenilerini ekledi. Toplamda 10 kez César’a aday gösterilen oyuncu, dört kez ödülün sahibi oldu.

Kariyeri boyunca farklı türlerde yapımlarda yer alan Baye, François Truffaut ve Steven Spielberg gibi önemli yönetmenlerle çalıştı. Catch Me If You Can (2002), Tell No One (2006) ve The Young Lieutenant (2005) gibi yapımlarda da rol aldı.

Özel hayatıyla da bir dönem gündeme gelen Baye, Johnny Hallyday ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekti. Çiftin kızları Laura Smet da oyunculuk kariyerini tercih etti.

Fransız sinemasına katkıları nedeniyle 2009 yılında Légion d'honneur nişanına layık görülen Nathalie Baye, kariyeri boyunca hem sinema hem tiyatro sahnesinde aktif rol aldı.

