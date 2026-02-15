NBA All Star 2026 için heyecan başladı. Los Angeles Clippers’ın yeni salonu Intuit Home’da düzenlenen organizasyon 14 Şubat itibarıyla başladı! 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen All Star hafta sonunda, bu yıl ilk kez uygulanan yeni maç formatı ve Türk basketbolunun yıldızı Alperen Şengün’ün Dünya Karması kadrosuna dahil edilmesi gündemde. Peki, NBA All Star 2026 ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte NBA All Star takvimi, canlı yayın bilgileri ve maç saatleri...

NBA All Star 2026 yeni formatta ABD’li oyunculardan oluşan iki ayrı takım ile Dünya Karması karşı karşıya gelecek. Takımlar 12’şer dakikalık maçlar oynayacak. Üç takım birbirleriyle karşılaştıktan sonra en başarılı iki ekip final niteliğindeki dördüncü ve son maçta şampiyonluk mücadelesi verecek. Alperen Şengün’ün de yer aldığı Dünya Karması takımının performansı heyecanla bekleniyor. Peki, NBA All Star 2026 ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NBA All Star 2026 ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gözler Alperen Şengün'de!

NBA ALL STAR 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 NBA All Star 14-16 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkiye saatiyle All Star karşılaşması 16 Şubat Pazartesi gününü 01.00’e bağlayan gece başlayacak.

NBA All Star 2026 ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gözler Alperen Şengün'de!

NBA ALL STAR 2026 HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

NBA All Star 2026’nın Türkiye’den canlı yayın adresi S Sport Plus oldu. Organizasyon süresince hafta sonu etkinlikleri ve All Star karşılaşması S Sport Plus ekranlarından yayınlanacak.

NBA All Star 2026 ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gözler Alperen Şengünde!

NBA ALL STAR 2026’DA ALPEREN ŞENGÜN OYNAYACAK MI?

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün 2026 NBA All Star'da yer alacak. Houston Rockets formasıyla başarılı bir sezon geçiren genç oyuncumuz sakatlık yaşayan başka bir yıldızın yerine Dünya Karması kadrosuna dahil edildi.

Şengün üst üste ikinci kez NBA All Star organizasyonunda mücadele edecek.

NBA All Star 2026 ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Gözler Alperen Şengünde!

NBA ALL STAR TAKIM KADROLARI

NBA Yıldızlar (NBA Stars) Takımı: Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, Tyrese Maxey

NBA Rütbeliler (NBA Stripes) Takımı: Jaylen Brown, Jalen Brunson, Kevin Durant, Brandon Ingram, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, Norman Powell

Dünya Karması Takımı: Deni Avdija, Luka Doncic, Nikola Jokic, Jamal Murray, Alperen Şengün, Pascal Siakam, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama

Haberle İlgili Daha Fazlası