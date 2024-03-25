Nureddin Zengi ne zaman, neden öldü?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Mart 2024 21:28 - Güncelleme: 25 Mart 2024 21:52 - Güncelleme:

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Nureddin Zengi, 1174 yılında boğaz iltihabından öldü.| Zengi hanedanından Nureddin Zengi'nin neden, nasıl öldüğü araştırılıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde geçen tarihi karakterin kim olduğu merak ediliyor. İşte, detaylar...