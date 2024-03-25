Nureddin Zengi ne zaman, neden öldü?
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Nureddin Zengi, 1174 yılında boğaz iltihabından öldü.| Zengi hanedanından Nureddin Zengi'nin neden, nasıl öldüğü araştırılıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde geçen tarihi karakterin kim olduğu merak ediliyor. İşte, detaylar...
Zengi hanedanının üyesi Nureddin Zengi'nin nasıl, ne zaman öldüğüne dair detaylar haberimizde yer alıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinden Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırıyor.
NUREDDİN ZENGİ NEDEN ÖLDÜ?
Nureddin Zengi, Halep ve Musul çevresinde hüküm süren Türk İslam hanedanı Zengi hanedanındandır. Kaynaklara göre 1174 yılında Şam'da boğaz iltihabından ölmüştür.
MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?
7 Eylül 1979 tarihinde doğan Mehmet Ali Nuroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü okudu. Okula devam ederken Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sahnelediği oyunlarda yer aldı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisindeki Mehmet karakteriyle tanındı. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Nureddin Zengi karakterini canlandırıyor.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2003 Yuvadan Bir Kuş Uçtu
2004-2005 Çemberimde Gül Oya
2006-2007 Kırık Kanatlar
2008 Vurgun
2009 Ayrılık
2009-2011 Ömre Bedel
2012 Uçurum
2013 Tatar Ramazan
2014-2015 Güzel Köylü
2016 Çanakkale Yüzyıllık Mühür
2018-2019 Sen Anlat Karadeniz
2019-2020 Güvercin
2023 Kudüs Fatihi Selahaddin