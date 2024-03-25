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Nureddin Zengi ne zaman, neden öldü?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Nureddin Zengi ne zaman, neden öldü?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Nureddin Zengi, 1174 yılında boğaz iltihabından öldü.| Zengi hanedanından Nureddin Zengi'nin neden, nasıl öldüğü araştırılıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde geçen tarihi karakterin kim olduğu merak ediliyor. İşte, detaylar...

Zengi hanedanının üyesi Nureddin Zengi'nin nasıl, ne zaman öldüğüne dair detaylar haberimizde yer alıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinden Mehmet Ali Nuroğlu'nun canlandırıyor. 

NUREDDİN ZENGİ NEDEN ÖLDÜ?

Nureddin Zengi, Halep ve Musul çevresinde hüküm süren Türk İslam hanedanı Zengi hanedanındandır. Kaynaklara göre 1174 yılında Şam'da boğaz iltihabından ölmüştür.

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

7 Eylül 1979 tarihinde doğan Mehmet Ali Nuroğlu, Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünü okudu. Okula devam ederken Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün sahnelediği oyunlarda yer aldı. 2004 yılında Çemberimde Gül Oya dizisindeki Mehmet karakteriyle tanındı. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde Nureddin Zengi karakterini canlandırıyor. Nureddin Zengi neden öldü? - 1. Resim

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2003 Yuvadan Bir Kuş Uçtu

2004-2005 Çemberimde Gül Oya

2006-2007 Kırık Kanatlar

2008 Vurgun

2009 Ayrılık

2009-2011 Ömre Bedel

2012 Uçurum

2013 Tatar Ramazan

2014-2015 Güzel Köylü

2016 Çanakkale Yüzyıllık Mühür

2018-2019 Sen Anlat Karadeniz

2019-2020 Güvercin

2023 Kudüs Fatihi Selahaddin

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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