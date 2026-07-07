Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan, sinema dünyasının en iddialı projelerinden biriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Homeros destanı "Odisseia"dan uyarlanan The Odyssey oyuncu kadrosu, rekor bütçesi ve IMAX teknolojisiyle çekilen ilk uzun metraj anlatı filmi olacak. Vizyon tarihine kısa bir süre kala ''Odyssey ne zaman vizyona girecek, Helen'i kim canlandıracak?'' sorusu gündeme tekrar getirildi.

Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey, vizyon tarihi yaklaşırken hem yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu hem de karakter seçimleriyle sinema dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer buldu. Filmde Lupita Nyong'o'nun Truvalı Helen ve Klytemnestra rollerini birlikte canlandıracağı yönündeki iddialar sosyal medyada büyük tartışmaya neden olurken Elon Musk'ın konuya ilişkin paylaşımı da gündeme damga vurdu. Peki The Odyssey ne zaman vizyona girecek? Helen karakterini kim oynayacak? İşte Christopher Nolan'ın yeni filmiyle ilgili merak edilenler...

Odyssey ne zaman vizyona girecek, Heleni kim canlandıracak? Christopher Nolanın yeni filmi Odyssey oyuncuları gündemde!

ODYSSEY NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu The Odyssey 17 Temmuz 2026 tarihinde dünya genelinde sinemalarda gösterime girecek.

Yaklaşık 250 milyon dolarlık bütçesiyle Nolan'ın en yüksek maliyetli yapımı olan film, teknik açıdan da sinema tarihine geçmeye hazırlanıyor. Yapım tamamen IMAX 70 mm kameralarla çekilen ilk uzun metrajlı anlatı filmi olacak.

Filmin senaryosu da Christopher Nolan tarafından kaleme alınırken yapımcılığı Emma Thomas ile birlikte üstlenildi.

Odyssey ne zaman vizyona girecek, Heleni kim canlandıracak? Christopher Nolanın yeni filmi Odyssey oyuncuları gündemde!

THE ODYSSEY'NİN KONUSU NE?

Film Homeros'un eseri Odysseia destanını beyaz perdeye taşıyor.

Hikaye Truva Savaşı'nın ardından İthaka Kralı Odysseus'un evine dönebilmek için çıktığı uzun ve tehlikelerle dolu yolculuğu anlatıyor. Yol boyunca canavarlar, büyücüler ve efsanevi yaratıklarla karşılaşan Odysseus, yıllar süren mücadelesinin sonunda eşi Penelope ve oğlu Telemakhos'a kavuşmaya çalışıyor.

Odyssey ne zaman vizyona girecek, Heleni kim canlandıracak? Christopher Nolanın yeni filmi Odyssey oyuncuları gündemde!

THE ODYSSEY OYUNCULARI

Matt Damon - Odysseus

Anne Hathaway - Penelope

Tom Holland - Telemakhos

Robert Pattinson - Antinous

Zendaya - Athena

Charlize Theron - Calypso

Jon Bernthal - Menelaus

Benny Safdie - Agamemnon

John Leguizamo - Eumaeus

Himesh Patel - Eurylochus

Mia Goth - Melantho

Bill Irwin - Polyphemus

Odyssey ne zaman vizyona girecek, Heleni kim canlandıracak? Christopher Nolanın yeni filmi Odyssey oyuncuları gündemde!

HELEN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRACAK?

Film vizyona yaklaşırken en çok konuşulan konu ise Lupita Nyong'o'nun üstleneceği rol oldu.

Nyong'o'nun Truvalı Helen ile Klytemnestra karakterlerini aynı filmde canlandıracağı öne sürüldü. Londra'da yapılan galaya katılan Lupita Nyong'o için Helen rolünün ise kesinleştiği düşünülüyor.

Odyssey ne zaman vizyona girecek, Heleni kim canlandıracak? Christopher Nolanın yeni filmi Odyssey oyuncuları gündemde!

Bazı kullanıcılar, Yunan mitolojisinde dünyanın en güzel kadını olarak anlatılan Truvalı Helen'in farklı bir yorumla beyaz perdeye taşınmasını eleştirirken, çok sayıda kişi ise mitolojik karakterlerin tarihsel kişiler olmadığını ve farklı sanat yorumlarının doğal olduğunu savundu.

Odyssey ne zaman vizyona girecek, Heleni kim canlandıracak? Christopher Nolanın yeni filmi Odyssey oyuncuları gündemde!

Tartışmaların büyümesinde Elon Musk'ın yaptığı paylaşım etkili oldu. X platformunda bir kullanıcının Lupita Nyong'o'nun Helen rolüne uygun olmadığını savunan paylaşımına cevap veren Musk, Christopher Nolan'ın bu tercihle "sanatsal bütünlüğünü kaybettiğini" öne sürdü.

Oyuncu seçimi üzerine başlayan tartışmalarda birçok akademisyen ve sinema yorumcusu, Odysseia'nın tarihsel bir belge değil, mitolojik bir destan olduğuna dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası