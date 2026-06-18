Öğretmenlerin haziran dönemi seminer takvimi açıklandı! Takvimin açıklanması ardından sürecin ayrıntıları belli oldu. Peki, yaz dönemi öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl yapılacak? Öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla tamamlanacak. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala gözler öğretmen seminerlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından merakla beklenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı sene sonu mesleki çalışma seminerlerine ilişkin kararını açıkladı.

ÖĞRETMEN SEMİNLERİ TAKVİMİ

2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için program hazırlandı.Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Öğretmenlerin haziran dönemi seminer takvimi açıklandı! Öğretmen seminerleri online mı yapılacak?

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL YAPILACAK?

Bakanlıkça, söz konusu mesleki çalışma programının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşuyor.

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