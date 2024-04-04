Özlem Zengin görevden alındı iddiası ile ilgili AK Partili Abdullah Güler'den açıklama geldi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in görevden alındığı iddia edilmişti. Peki, Özlem Zengin görevden mi alındı? AK Parti Sivas Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, iddialara cevap verdi.

Özlem Zengin görevden alındı mı? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, sosyal medyada çok konuşulan iddialara sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile cevap verdi.

“ÖZLEM ZENGİN GÖREVDEN ALINDI” İDDİASINA CEVAP GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı yönündeki iddialara cevap veren TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Zengin'in görevinin başında meclisteki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim" dedi.

GÜLER'DEN “ÖZLEM ZENGİN GÖREVDEN ALINDI” İDDİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Güler, X hesabından yaptığı paylaşımda Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarının doğru olmadığını belirtti ve Zengin'in çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"AK Parti Grup Başkan Vekilimiz Sn. Özlem Zengin’in görevinin başında mecliste ki çalışmalarına devam ettiğini kamuoyuna iletmek isterim.

Uzun yıllar İstanbul teşkilatlarında birlikte çalışmaktan büyük memnuniyet ve onur duyduğum Özlem Zengin başkanımızın davamıza olan inancının ve samimi çalışmalarının yakından şahidiyiz. Önümüzde ki dönemde de birlikte çalışmaya ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz."