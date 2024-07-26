Paris Olimpiyatları 2024 okçuluk sıralamasına göre Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas ile eşleşti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 15:14 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 15:22 - Güncelleme:

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2024 yılında Fransa'da yapılan organizasyonda heyecan sürerken okçuluk sıralama karşılaşmaları yapıldı. Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer mücadele ederken kadın kategorisinde Elif Berra Gökkır ülkemizi temsil etti. Müsabakalar sonucunda olimpiyat okçuluk sıralaması belli oldu.