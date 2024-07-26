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Paris Olimpiyatları 2024 okçuluk sıralamasına göre Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas ile eşleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Paris Olimpiyatları 2024 okçuluk sıralamasına göre Berkim Tümer 10&#039;uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas ile eşleşti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 yılında Fransa'da yapılan organizasyonda heyecan sürerken okçuluk sıralama karşılaşmaları yapıldı. Mete Gazoz, Abdullah Yıldırmış ve Ulaş Berkim Tümer mücadele ederken kadın kategorisinde Elif Berra Gökkır ülkemizi temsil etti. Müsabakalar sonucunda olimpiyat okçuluk sıralaması belli oldu.

Les Invalides'de gerçekleştirilen karşılaşmaların sonlanmasıyla beraber olimpiyatlarda okçuluk alanında sıralama netleşti. 

Mete Gazoz 676 puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ile eşleşti.

2024 OLİMPİYATLARDA OKÇULUK SIRALAMASI

Paris'te gerçekleşen organizasyonda okçuluk branşının klasik yay kategorisinde bireysel sıralama atışları yapılırken eşleşmeler belli oldu.

Mete Gazoz,  puanla 8'inci olarak 32 turunda Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada'ya eşleşirken Ulaş Berkim Tümer, aynı puanı ile 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas'la eşleşti.

Paris Olimpiyatları 2024 okçuluk sıralamasına göre Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas ile eşleşti - 1. Resim

Muhammed Abdullah Yıldırmış ise 640 puanla 58. sırayı alarak ABD'li Brady Ellison'la son 16 turuna kalmak için yarışacak.

Elif Berra Gökkır, sıralama atışlarında 671 alarak Türkiye'nin kadınlar olimpiyat tarihinin en iyi derecesini yaptı ve 5. oldu. 32 turunda Malezyalı Nurul Azreena Mohamad Fazıl'la eşleşti.

Paris Olimpiyatları 2024 okçuluk sıralamasına göre Berkim Tümer 10'uncu olarak Meksikalı Carlos Rojas ile eşleşti - 2. Resim

OLİMPİYATLARDA OKÇULUK MAÇLARI NE ZAMAN?

28 Temmuz'da kadın takım finali olurken 29 Temmuz'da erkek takım finalleri yapılırken bireysel müsabakalar 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos'ta gerçekleşecek olan mücadelelerin sonucunda 2-3-4 Ağustos'ta finaller oynanacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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