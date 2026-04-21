2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finale yükselen milli güreşçi Rıza Kayaalp’in altın madalya mücadelesi sporseverlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Arnavutluk’un başkenti Tiran’da devam eden organizasyonda tarihi bir başarıya çok yaklaşan tecrübeli sporcu, rekor için mindere çıkacak. Finale geri sayım başlarken ''Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, rakibi kim?'' merakla araştırılıyor.

Turnuvanın ilk gününde mindere çıkan Rıza Kayaalp, yarı finalde Belaruslu Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya geldi. Mücadelede üstünlüğü elinde bulunduran milli sporcu, skor olarak öndeyken rakibinin kural dışı hareketine maruz kaldı. Hakemler, yaşanan sportmenlik dışı müdahale sonrası Hlinchuk’u diskalifiye ederek müsabakayı sonlandırdı. Alınan kararın ardından Rıza Kayaalp finale yükselen isim oldu. Peki, Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, rakibi kim?

Rıza Kayaalp final maçı ne zaman, hangi kanalda, rakibi kim?

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda finale yükselen Rıza Kayaalp’in altın madalya mücadelesi 21 Nisan 2026 Salı günü yapılacak. Grekoromen stil finallerinin yer aldığı akşam seansının saat 18.00’de başlaması planlanıyor.

Bugün aynı sıklette birden fazla karşılaşma oynanacağı için milli sporcunun maça çıkış saati programın akışına göre değişiklik gösterecek.

RIZA KAYAALP FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Rıza Kayaalp’in final mücadelesi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sporseverler karşılaşmayı şifresiz şekilde takip edebilecek.

RIZA KAYAALP FİNAL RAKİBİ KİM?

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp finalde Macaristanlı Darius Attila Vitek ile karşı karşıya gelecek. Sporcumuz final mücadeleyi kazanması halinde Avrupa şampiyonalarındaki 13’üncü altın madalyasına ulaşarak rekora imza atma fırsatı yakalayacak.

