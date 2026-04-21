Süper Lig'de 26 Nisan akşamı RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki gerilim devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın "Türkiye'de hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı?" sözlerine, sarı-kırmızılılardan cevap geldi. Hatipoğlu, Gençlerbirliği maçında iptal edilen golün nedeninin hâlâ anlaşılamadığını ifade etti.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, hakem hatalarıyla ilgili olarak Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları'nın gündem olan açıklamasına gece yarısı cevap verdi.

"HAKEM HATALARINDAN EN ÇOK PUAN KAYBEDEN TAKIM GALATASARAY"

Beyaz TV'ye konuşan Hatipoğlu, "Polemiklere girmeyelim. Galatasaray son 4 yıldır şampiyon oluyor ama açın izleyin, bakın. Hakemlerden en çok muzdarip olmuş, hakem hatalarından en çok puan kaybetmiş takım Galatasaray’dır. Bu çok açık ve net bir gerçektir. Kim ne söylerse söylesin. En son bir golümüz iptal edildi. Aradan 72 saat geçti, hâlâ insanlar neden iptal edildiğini anlayamadı. Dolayısıyla ben artık bunları konuşmak istemiyorum. Futbol konuşmak lazım. Sahada konuşmak lazım. Hepimiz bir arada, birlikte Galatasaray’ın gerçek gücünü ortaya koyacağız. Son sözüm de kenetlenin başka Galatasaray yok" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hatipoğlu

"GALATASARAY'IN GENLERİNDE VAR"

Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine değinen sarı-kırmızılı yönetici, "Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Büyük bir futbol şöleni. 4 puan önde olmamıza rağmen sanki gerideymişiz gibi hazırlanıyoruz. Bu maçı bir futbol ziyafetine dönüştürüp, taraftarlarımızla birlikte Galatasaray’ın gerçek gücünü sahaya yansıtarak maçı kazanmak istiyoruz. Bu güç, bu başarı Galatasaray’ın genlerinde var. Oyuncularımıza, özellikle Okan hocamıza son derece güveniyorum. Derbilerde ayrı oynuyor Galatasaray Okan hocamızla birlikte. Pazar günü bu maçı güzel bir galibiyetle tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar saat 20.00'de kozlarını paylaşacak.

ERTAN TORUNOĞULLARI NE DEMİŞTİ?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı için Konya'ya giden Fenerbahçe'de Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, "Arkadaşlarımız federasyona gidip görüştüler, daha da görüşecekler. Daha önce de söyledim; Türkiye'de şu anda hakemlerden memnun olan takım var mı? Bir takım haricinde sonucu etkilenmeyen maç var mı? Onu değerlendirirseniz ne demek istediğimizi daha iyi anlamış olursunuz" açıklamasını yapmıştı.

Ertan Torunoğulları

Haberle İlgili Daha Fazlası