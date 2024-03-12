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Sahursuz oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sahursuz oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Oruç tutmak niyetiyle geceden yatılınca sahursuz da oruç tutulabilir. Ramazan ayının girmesiyle iftar ve sahura dair konular araştırılıyor. Sahur yapmadan oruç tutulunca nasıl niyet edilir merak ediliyor. İşte, detaylar...

Sahursuz oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? sorusu gündeme geldi. 11 ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle iftar ve sahura dair konular araştırılıyor. Ayrıca orucu bozan durumlar merak ediliyor. 

SAHURSUZ ORUÇ TUTULUR MU?

Oruç tutmak için illa sahura kalkılmasına gerek yoktur. Ramazan orucu dahil hiçbir oruçta sahura kalkma mecburiyeti yoktur. Yalnızca sahura kalkmak sünnet olduğu için sevap kazanılır. 

SAHUR YAPMADAN ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Sahursuz oruç tutulmak istendiğinde gece yatarken oruca niyet edilir. Ramazan ve nafile oruçların niyeti güneş battıktan sonra başlar. Ertesi gün dahve-i kübra vaktine kadar devam edilir. Kaza ve kefaret oruçlarında akşamdan imsak vaktine kadar niyet edilir. Sahursuz oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? - 1. Resim

Ramazanda oruca niyet edilirken akşamdan imsak vaktine kadar "Yarın oruç tutmaya", imsak vaktinden sonraysa "Bugün oruç tutmaya" denilir. Ramazanda her gün ayrı ayrı niyet edilir. Oruç tutmak niyetiyle yatıldığı takdirde, sahura kalkılmasa da oruca niyet edilmiş olunur. 

Kaza orucuna ise kazaya kalan Ramazan orucumu tutmaya diye niyet edilir. 

Kaynak: Dinimizislam.com

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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