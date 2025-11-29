Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Salih Ayhan, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Kamu yönetimi ve mülki idare alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle tanınan Ayhan, daha önce Sivas ve Şanlıurfa Valiliği gibi kritik görevlerde bulundu. Yeni görevlendirmenin ardından Salih Ayhan’ın kariyeri, eğitim geçmişi ve üstlendiği görevler yeniden merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararı, devlet yönetiminde dikkat çeken değişiklikleri beraberinde getirdi. Karara göre, çeşitli bakanlıklarda üst düzey atamalar yapılırken, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı görevine Salih Ayhan getirildi. Kariyerinde kaymakamlıktan valiliğe, bakanlık bürokrasisinden müfettişliğe uzanan geniş bir görev yelpazesi bulunan Ayhan’ın yeni pozisyonu kamuoyunda geniş bir merak uyandırdı.

SALİH AYHAN KİMDİR?

1976 yılında Bayburt’ta doğan Salih Ayhan, lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Yüksek lisansını ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü’nde yaptı. 2004 yılında Trabzon’da kaymakam adayı olarak mülki idare görevine başlayarak idari kariyerinin ilk adımını attı. Bu süreçte dokuz ay boyunca Londra’da dil eğitimi aldı ve kamu yönetimi alanındaki formasyonunu uluslararası düzeyde geliştirdi.

Salih Ayhan kimdir? Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atandı

Meslek hayatı boyunca Çatalpınar, Yakakent, Azdavay ve Altınyayla gibi ilçelerde kaymakam vekilliği görevlerini üstlendi. Divriği’de kaymakamlık yaptıktan sonra 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı. 2018 tarihli Valiler Kararnamesi ile Sivas Valisi oldu ve 2022’de Şanlıurfa Valiliği görevine getirildi. 2023’te yayımlanan kararnameyle Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilen Ayhan, 29 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre Milli Savunma Bakan Yardımcılığına atandı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Editör:İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası