İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Sassuolo ile Juventus, lig mücadelesinde karşı karşıya gelirken gözler hem maçın yayın bilgilerine hem de milli futbolcu Kenan Yıldız’ın sahaya çıkıp çıkmayacağına çevrildi. Merakla araştırılan ''Sassuolo - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?'' sorularının cevapları ise netleşti!

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Juventus arasında oynanacak Serie A karşılaşması bu akşam S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A’da heyecanla beklenen Sassuolo - Juventus maçı 6 Ocak 2026 Salı günü saat 22.45’te başlayacak.

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇINDA KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız’ın bu akşamki mücadelede sahada olması bekleniyor.

SASSUOLO - JUVENTUS MUHTEMEL 11

Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig, Koné, Matić, Thorstvedt, Fadera, Pinamonti, Laurienté

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Koopmeiners, McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso, Zhegrova, Kenan Yıldız, Openda

