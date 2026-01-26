Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), 27 Ocak 2026 Salı günü Kocaeli'de gerçekleşecek elektrik kesintisine dair detayları paylaştı. Bu kapsamda bölgede yaşayan vatandaşlar, "27 Ocak Kocaeli'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

Kocaeli’nin Başiskele, Körfez, Kandıra gibi bazı ilçelerinde 27 Ocak Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak. Birçok ilçe ve mahalle bu kesintilerden etkilenecek. Vatandaşlar detaylı bilgi almak için SEDAŞ tarafından açıklanan duyuruları incelemeye başladı.

SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de (Başiskele, Körfez, Kandıra) elektrikler ne zaman gelecek?

27 OCAK KOCAELİ'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

SEDAŞ resmi internet sitesi üzerinden 27 Ocak'ta Kocaeli'de yaşanacak elektrik kesintisine dair detayları duyurdu. Özellikle Kandıra, Başiskele'de 09:00-15:30, 09.00-14.30 arası kapsamlı bir enerji kesintisi gerçekleşecek. Öte yandan aynı tarihte Karamürsel'de elektrikler 11:00'de gidip 13:00'da verilecektir.

SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de (Başiskele, Körfez, Kandıra) elektrikler ne zaman gelecek?

SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de (Başiskele, Körfez, Kandıra) elektrikler ne zaman gelecek?

SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de (Başiskele, Körfez, Kandıra) elektrikler ne zaman gelecek?

SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de (Başiskele, Körfez, Kandıra) elektrikler ne zaman gelecek?

SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de (Başiskele, Körfez, Kandıra) elektrikler ne zaman gelecek?

27 OCAK KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ocak Kandıra'nın Ağaçağıl, Ahmethacılar, Akçakese, Beyce, Çalyer, Çubuklubala, Dalca, Deliveli, Döngelli, Eğercili, Elmacık, Gebeşler, Goncaaydın, Hacışeyh, Hüdaverdiler, Karadivan, Kaymaz Erikli, Kırkarmut, Kısalar, Kocakaymas, Kubuzcu, Nasuhlar, Nebihoca, Pirceler, Şahinler, Sariahmetler, Sarıcaali, Sarışeyh, Sarnıçlar, Sepetçi, Şerefsungur, Sinanlibilalli, Sucuali, Terziler, Topluca, Üğümce, Yassıbağ, Yusufça mahallelerinde 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de (Başiskele, Körfez, Kandıra) elektrikler ne zaman gelecek?

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Ocak 2026 Salı günü Başiskele'nin Atakent, Barbaros, Damlar, Döngel, Ferhadiye, Havuzlubahçe, Kılıçarslan, Körfez, Nüzhetiye, Panayır, Şehitekrem, Servetiye Karşı, Seymen, Yeniköy Merkez, Yeşilkent, Yuvacık Yakacık mahallelerinde 09:00- 14:00 saatleri arasında elektrikler kesilecektir.

SEDAŞ duyurdu: Kocaeli'de (Başiskele, Körfez, Kandıra) elektrikler ne zaman gelecek?

Haberle İlgili Daha Fazlası