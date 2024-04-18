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Sivas 1. derece deprem kuşağında yer alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sivas 1. derece deprem kuşağında yer alıyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivas ili coğrafi konumu gereği Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer almasıyla ve ilçelerinin büyük çoğunluğunun 1. derece deprem kuşağında bulunmasıyla önem arz etmektedir. Sivas deprem bölgesi mi? Sivas'ta fay hattı var mı? Tüm detaylar şu şekilde...

Sivas ili, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmasıyla ve ilçelerinin büyük çoğunluğunun 1. derece deprem kuşağında yer almasıyla dikkat çekiyor. Özellikle Doğanşar, Akıncılar, Divriği, Gölova, İmranlı, Koyulhisar, Suşehri ve Zara gibi ilçelerin 1. derece deprem kuşağında olduğu belirtiliyor.

Sivas 1. derece deprem kuşağında yer alıyor - 1. Resim

SİVAS DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Sivas kent merkezi ise 3. derece deprem kuşağında bulunuyor. Ancak, ilçelerin kuzeyine doğru gidildiğinde, örneğin Koyulhisar, Gölova, Akıncılar ve Suşehri gibi yerlerin yüksek derecede deprem tehlikesi altında olduğu ifade ediliyor. Bu ilçelerin, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunması, riski artıran temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

SİVAS'DA FAY HATTI VAR MI?

Sivas kent merkezinin güneyine bakıldığında ise, Kızılırmak vadisinin içerisinden geçen hat ile karşılaşılıyor. Güneyde bulunan hat, Gemerek Yeni Çubuk’tan başlayıp, Şarkışla’nın güneyinden Divriği’nin kuzeyine kadar uzanıyor. Kuzeyden geçen fay hatlarının, güneyden geçen hatlara göre Sivas için daha fazla tehlike içerdiği belirtiliyor.

Sivas'ta deprem riski açısından merkez, Yıldızeli, Gemerek, Şarkışla, Altınyayla ve Divriği gibi bölgeler 3. derece deprem kuşağında yer alırken, Kangal, Ulaş ve Gürün gibi yerler ise deprem riskini en az taşıyan bölgeler olarak öne çıkıyor.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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