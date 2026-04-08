Son dakika gelişmelerinin ardından Metro İstanbul tarafından yapılan açıklama sonrası M2 Yenikapı-Hacıosman hattında yaşanan seferlerdeki aksaklık gündeme geldi. Mecidiyeköy metro seferlerinin durumu ve gecikmelerin nedeni yolcular tarafından araştırılıyor.

SON DAKİKA MECİDİYEKÖY METRO ÇALIŞIYOR MU?

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nda seferler tamamen durdurulmadı ancak gecikmeli olarak devam ediyor. Özellikle Şişli ilçesinde bulunan Mecidiyeköy istasyonunda yaşanan olay nedeniyle trenlerin normal sefer düzeninde aksama yaşandı.

Metro İstanbul'da son yapılan açıklamaya göre seferlerin normale döndüğü açıklandı.

METRO NEDEN GELMEDİ?

Mecidiyeköy metro istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor. Metro İstanbul yaptığı açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

