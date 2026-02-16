TEKNOFEST 2026 teknoloji yarışmaları için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Havacılık, uzay ve teknoloji alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST’te yarışmak isteyen adaylar “TEKNOFEST yarışma başvuruları ne zaman bitiyor?”, “Başvuru nereden yapılır?” ve “TEKNOFEST 2026 yarışma kategorileri neler?” sorularına cevap arıyor.

2026 TEKNOFEST’in adresi Şanlıurfa olurken, festivalin 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında GAP Havalimanı’nda düzenlenmesi planlanıyor. 2026 programında 52 farklı yarışma ve 127 alt kategori yer alıyor. Peki, TEKNOFEST 2026 başvuru nereden, nasıl yapılır?

TEKNOFEST 2026 yarışma başvuruları son gün için geri sayım! Başvuru nereden, nasıl yapılır?

TEKNOFEST YARIŞMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 TEKNOFEST teknoloji yarışmaları için başvuru sürecinin 20 Şubat’ta sona ereceği açıklandı. Yarışmalara katılmak isteyen adayların başvuruları için son 4 günü kaldı.

TEKNOFEST 2026’DA ÖDÜL VE DESTEK NE KADAR?

TEKNOFEST 2026 yarışmalarında toplam 75 milyon TL ödül verileceği bildirildi. Bunun yanı sıra yarışmacılara 100 milyon TL’nin üzerinde maddi destek sağlanacağı da duyuruldu.

TEKNOFEST 2026 YARIŞMA KATEGORİLERİ NELER?

TEKNOFEST 2026 yarışma programında roket, tarım teknolojileri, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri, yapay zeka ve uydu haberleşmesi gibi alanlar yer alıyor.

Ayrıca 2026 yılıyla birlikte bazı yeni yarışmaların ilk kez başvuruya açıldığı duyuruldu. Bu sene elektronik harp, ileri otonom sistemler tasarım ve operasyon, maden teknolojileri, FPV drone izleme (tracking) ve insanlık yararına teknolojiler başlıkları da programa eklendi.

TEKNOFEST BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

TEKNOFEST yarışmalarına başvuruları çevrimiçi olarak alınıyor. Başvuru işlemleri TEKNOFEST resmi sitesi platformu üzerinden gerçekleştiriliyor. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar, ilgili sisteme giriş yaptıktan sonra yarışma kategorisini seçerek başvuru formunu doldurabiliyor.

TEKNOFEST’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

TEKNOFEST yarışmalarına ilkokul seviyesinden lisansüstü seviyeye kadar farklı eğitim kademelerinden adayların başvuru yapabildiği bildirildi. Her yarışma için ayrı şartlar ve detaylar yer aldığı için adayların katılmak istedikleri yarışmanın ayrıntılarını incelemesi öneriliyor.

