THY temettü ödeme tarihleri belli oldu! Türk Hava Yolları (THYAO) temettü ne kadar, ne zaman ödenecek? 

Türk Hava Yolları (THYAO), 2024 yılına ilişkin kar payı dağıtım kararını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle birlikte, şirketin iki taksit halinde toplam net 6,88 TL temettü ödeyeceği kesinleşti.

THY hissedarlarına toplamda brüt 5,85 TL, net ise 6,88 TL temettü ödeyecek. Bu ödeme iki eşit taksit şeklinde gerçekleşecek:

1. Taksit: Net 2,92 TL

2. Taksit: Net 2,92 TL

THY TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ

Taksit Hak Kullanım Tarihi Ödeme Tarihi

1. Taksit 16 Haziran 2025 18 Haziran 2025

2. Taksit 2 Eylül 2025 4 Eylül 2025

Not: Temettü ödemesinden yararlanmak için ilgili hak kullanım tarihinden önce hisse senedine sahip olmanız gerekiyor.

342 MİLYAR TL DAĞITILABİLİR KAR

THY, 2024 yılında elde ettiği finansal başarıyla dikkat çekti. Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre şirketin 342 milyar TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre ise 626 milyar TL dağıtılabilir kârı bulunuyor. Bu çerçevede hissedarlara ödenecek toplam temettü tutarı 9,5 milyar TL olarak belirlendi.

TEMETTÜDEN KİMLER YARARLANACAK?

Temettü ödemesi, A ve C grubu hisse senedi sahiplerine yapılacak. Hak kazanmak için belirlenen tarihten bir gün önce hisse sahibi olmak yeterli. Temettü ödemeleri, otomatik olarak yatırım hesabınıza yansır.