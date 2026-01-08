500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bitlis’te yapılacak 2 bin 363 konut için kura çekilişi sona erdi. Başvuru yapan binlerce kişi, noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişin isim listesini araştırıyor. Bu kapsamda başvuruda bulunan binlerce kişi, Batman sosyal konutları asil ve yedek hak sahipleri listelerini sorguluyor.

Türkiye genelinde il il devam eden sosyal konut kuraları bugün Bitlis’te gerçekleştiriliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 8 Ocak 2026 Perşembe günü yapılan kura çekimiyle birlikte Bitlis’te hak sahibi olacak asil ve yedek adaylar netleşti.

TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

TOKİ Bitlis kura çekimi, 8 Ocak 2026 Perşembe günü noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre kura töreni saat 13.00’te gerçekleşti. Bitlis'te inşa edilecek toplam 2 bin 363 sosyal konut için yapılan başvurular arasından hak sahipleri belirlendi. Kura sonucunda hem asil hem de yedek listeler belli oldu.

TOKİ BİTLİS KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından Bitlis TOKİ kura sonuçları resmi olarak ilan edildi. Asil ve yedek hak sahipleri listesi, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bunun yanı sıra sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinden de sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca öğrenebilecek.

