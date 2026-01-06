500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa genelinde yapılacak binlerce konut için kura sürecine girildi. İlçe bazlı konut dağılımı netleşirken hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi ve sonuçların açıklanacağı kanallar da başvuru sahiplerinin gündeminde yer alıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde illere göre kura çekimleri devam ediyor. Bursa’da inşa edilecek 17 bin 225 sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi öncesinde tarih, ilçe dağılımları ve sonuç sorgulama süreci merak konusu oldu.

TOKİ BURSA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamalara göre, Bursa ili için 500 bin sosyal konut kura çekimi 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kura çekiminin noter huzurunda yapılması ve sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi planlanıyor. Çekilişin tamamlanmasının ardından asil ve yedek hak sahipleri listelerinin kısa süre içinde erişime açılması bekleniyor. Kura sonuçları, hem TOKİ’nin resmi internet sitesi hem de e-Devlet sistemi üzerinden adayların sorgulamasına sunulacak.

TOKİ Bursa kuraları ne zaman? Bursa kura çekiliş tarihi belli oldu

BURSA 500 BİN SOSYAL KONUTLAR NEREYE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bursa’da toplam 17 bin 225 konut inşa edilecek. Proje, merkez ilçelerle birlikte birçok ilçeyi kapsayacak şekilde planlandı. En fazla konut, Bursa merkez kapsamında Karacabey, Gürsu, Kestel ve Nilüfer ilçelerinde yapılacak.

İlçe ilçe konut sayıları şöyle belirlendi:

Bursa Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7.550, İnegöl 4.000, Gemlik 3.000, Mustafakemalpaşa 750, Yenişehir 500, Orhangazi 400, Mudanya 300, İznik 250, Orhaneli 175, Büyükorhan 100, Harmancık 100 ve Keles 100 konut. Konutlar 1+1 ve 2+1 daire tiplerinde, yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek.

TOKİ Bursa kuraları ne zaman? Bursa kura çekiliş tarihi belli oldu

TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kura çekiminin ardından asil ve yedek hak sahipleri listeleri resmi kanallar üzerinden yayımlanacak. Adaylar, sonuçlara TOKİ’nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden erişebilecek. Sonuç sorgulama işlemleri sırasında T.C. kimlik numarası ile giriş yapılması gerekecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası