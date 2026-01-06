500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ağrı’da gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi tamamlandı. Canlı yayınla yapılan çekilişin ardından asil ve yedek hak sahipleri netleşirken, sonuçlara erişim yolları ve sürece ilişkin ayrıntılar vatandaşların gündemine girdi. Bu kapsamda TOKİ Ağrı kura sonuçları tam isim listesi sorgulama ekranı araştırılıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi’nde illere göre kura çekimleri sürerken, Ağrı için yapılan kura organizasyonu da tamamlandı. Çekilişin ardından hak sahibi olan vatandaşlar, isim listelerine nasıl ulaşabileceklerini ve bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini araştırmaya başladı.

TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI TAM İSİM LİSTESİ SORGULAMA

TOKİ tarafından Ağrı ili için düzenlenen kura çekilişi, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 13.00’te Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Selçuklu Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. YouTube üzerinden canlı yayınlanan kura töreninin ardından, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ev sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek isimler belirlendi.

TOKİ Ağrı kura sonuçları tam isim listesi nasıl sorgulanır? Hak sahipleri belli oldu

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, hak sahipliği durumlarını iki resmi kanal üzerinden sorgulayabiliyor. Asil ve yedek listeler, çekiliş günü ve takip eden saatler içinde sisteme yüklenerek erişime açılıyor. Sonuçlara erişim sırasında adayların T.C. kimlik numaralarıyla giriş yapmaları gerekiyor.

TOKİ AĞRI KURA SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

AĞRI’DA 500 BİN SOSYAL KONUT NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Ağrı genelinde yapılacak konutlar, il merkezi ve ilçelere göre planlandı. Konutlar, merkez, Diyadin, DoğuBayazıt, Eleşkirt, Tahir, Eleşkirt Yayladüzü, Eleşkirt Yücekapı, Hamur, Patnos, Taşlıçay, Tutak ilçelerinde yapılacak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme süreci, hak sahipliği kesinleşen vatandaşların sözleşme imzalamasıyla birlikte başlıyor. Taksit ödemeleri, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden ay itibarıyla başlatılıyor ve uzun vadeli ödeme planı uygulanıyor.

Ödeme koşulları, konut tipine ve başvuru kategorisine göre değişiklik gösterebiliyor. Hak sahiplerine, sözleşme aşamasında peşinat tutarı, aylık taksit bedelleri ve vade süresi hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılıyor.

