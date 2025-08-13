Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tolga Kocabıyık kimdir? CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Tolga Kocabıyık kimdir? CHP'den istifa ettiğini açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tolga Kocabıyık kimdir? CHP&#039;den istifa ettiğini açıkladı
İstifa, Chp, Aydın, Ak Parti, Haber
Haberler / Türkiye Gazetesi

Aydın'ın ilk kadın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı iddia edilmişti. Son dakika gelişmesi oldu, ilk istifa haberi Tolga Kocabıyık'tan geldi. Kocabıyık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada görevi bıraktığını duyurdu. "Tolga Kocabıyık kimdir, ne iş yapar?" sorusu merak konusu oldu,...

Kulislere damga vuran haber sabah saatlerinde geldi. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile CHP’li Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceğini iddia etti. Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama Aydın'dan dikkat çeken bir istifa haberi geldi. 

TOLGA KOCABIYIK KİMDİR?

Tolga Kocabıyık, Aydın'ın Karacasu ilçesi CHP Gençlik Kolları Başkanıdır. Kocabıyık, görevinden ve parti üyeliğinden istifa etmiştir. Tolga Kocabıyık görevi bıraktığını bizzat kendisi duyurmuştur.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Kocabıyık, "Son günlerde parti içindeki çizikleşme vekillerin ayrıştırıcı, baskısı ve düşmanca tavırlarından dolayı yürütmekte olduğum CHP Karacasu Gençlik Kolları Başkanlığından ve parti üyeliğimden istifa ediyorum." dedi. 

Tolga Kocabıyık kimdir? CHP'den istifa ettiğini açıkladı - 1. Resim

CHP'nin adayı olarak iki dönem Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti'ye geçeceği iddiası büyük ses getirmişti. Konu ile ilgili iddiaları CHP kanadı da doğruladı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

