Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Bordo-mavili ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmeyi hedeflerken, konuk ekip ise Avrupa kupaları yolunda kritik bir galibiyet peşinde olacak. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? İşte muhtemel 11 ve canlı yayın bilgileri...

Ligde topladığı 64 puanla üst sıralarda yer alan Trabzonspor, şampiyonluk yarışına devam ediyor. RAMS Başakşehir ise 47 puanla üst sıraları zorluyor. Peki, Trabzonspor Başakşehir maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında oynanacak Trabzonspor - RAMS Başakşehir karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Trabzonspor Başakşehir maçı 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Papara Park’ta sahne alacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ KİM?

Trabzonspor Başakşehir maçını Alper Akarsu’da olacak. Yardımcılık görevlerini Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenirken, dördüncü hakem olarak Burak Demirkıran görev yapacak. VAR koltuğunda Ali Şansalan, AVAR’da ise Hüseyin Aylak yer alacak.



TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11

Başakşehir: Muhammed, Onur, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Umut, Yusuf, Shomurodov, Brnic, Bertuğ

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Ozan, Zubkov, Muçi, Felipe, Onuachu

