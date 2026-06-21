2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde ikinci hafta heyecanı Ankara'da devam ediyor. Filenin Sultanları, ikinci haftanın son maçında Çin ile karşı karşıya gelirken, voleybolseverler mücadeleye ilişkin yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye-Çin maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son sınavında Çin karşısına çıkıyor. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak mücadelede milliler, haftayı kayıpsız tamamlamak ve puan tablosundaki yerini güçlendirmek için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Filenin Sultanları ile Çin arasında oynanacak 2026 VNL karşılaşması TRT SPOR ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Voleybolseverler, mücadeleyi televizyon üzerinden TRT SPOR yayınları aracılığıyla takip edebilecek. Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluş tarafından özel yayınlar ve maç analizleri de ekranlara gelecek. Ankara etabında taraftar desteğini arkasına alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kritik mücadelesi, günün en çok takip edilen spor organizasyonlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Türkiye, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Belçika ve Fransa'yı 3-0 mağlup ederken, Almanya karşısında ise 2-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başardı. Milliler, Çin karşısında da galip gelerek Ankara etabını 4'te 4 ile tamamlamayı hedefliyor.

Türkiye-Çin maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta? (Filenin Sultanları Milletler Ligi)

TÜRKİYE-ÇİN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Çin karşılaşmasını takip etmek isteyen voleybolseverler, TRT SPOR'un televizyon yayınının yanı sıra dijital platformları üzerinden de maçı izleyebilecek. Karşılaşma Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Bilet sahibi voleybolseverler mücadeleyi salondan takip ederken, ekran başındaki izleyiciler de Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi yolculuğunu canlı olarak izleme fırsatı bulacak.

FİLENİN SULTANLARI ÇİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Çin maçı 21 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Ankara Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma, Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki dördüncü ve son maç olma özelliği taşıyor. Filenin Sultanları, Ankara etabını galibiyetle tamamlayarak üçüncü hafta öncesi moral kazanmayı amaçlıyor.

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