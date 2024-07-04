Türkiye - Hollanda maçının hakemi olan Clement Turpin'in istatistikleri ve Türk maçları karnesi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Temmuz 2024 11:23 - Güncelleme: 4 Temmuz 2024 11:44 - Güncelleme:

Avrupa Şampiyonası, Türkiye - Hollanda, Haber

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EURO 2024'te heyecan sürerken A Milli Futbol Takımımız son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. 2-1'lik skorun ardından çeyrek finalde Hollanda ile eşleşmesinin ardından maçın hakemi kim, kim yönetecek merak ediliyordu. Bugün Hollanda karşılaşmasının hakemi Clement Turpin'in olduğu açıklanırken yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları gündeme geldi.