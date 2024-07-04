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Türkiye - Hollanda maçının hakemi olan Clement Turpin'in istatistikleri ve Türk maçları karnesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye - Hollanda maçının hakemi olan Clement Turpin&#039;in istatistikleri ve Türk maçları karnesi
Avrupa Şampiyonası, Türkiye - Hollanda, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024'te heyecan sürerken A Milli Futbol Takımımız son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. 2-1'lik skorun ardından çeyrek finalde Hollanda ile eşleşmesinin ardından maçın hakemi kim, kim yönetecek merak ediliyordu. Bugün Hollanda karşılaşmasının hakemi Clement Turpin'in olduğu açıklanırken yönettiği Galatasaray ve Fenerbahçe maçları gündeme geldi.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele devam ediyorken Türkiye, çeyrek finalde 6 Temmuz günü Hollanda ile mücadele edecek. Karşılaşmanın hakemi Fransız hakem Clement Turpin olurken kart istatistikleri ve yönettiği maçlar gündemde yerini aldı.

TÜRKİYE - HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Hollanda - Türkiye maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. İngiltere - İsviçre maçının hakemi ise Daniele Orsato oldu.

Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yaparken dördüncü hakem Felix Zwayer oldu. VAR koltuğunda ise Jerome Brisard yer alacak.

Türkiye - Hollanda maçının hakemi olan Clement Turpin'in istatistikleri - 1. Resim

HOLLANDA MAÇINI YÖNETECEK OLAN CLEMENT TURPİN KİMDİR?

Karşılaşmanın hakemi olan Turpin, 16 Mayıs 1982 tarihinde dünyaya geldi. FIFA hakemliğine 2010 yılında başlarken 2014 FIFA Dünya Kupası elemelerinde ve 2018 FIFA Dünya Kupası'nda hakemlik yaptı.

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de hakemlik yaptı.

Türkiye - Hollanda maçının hakemi olan Clement Turpin'in istatistikleri - 2. Resim

KART İSTATİSTİKLERİ

 Avrupa Şampiyonası 2024'te 2 maç yönetirken 8 sarı kart ve 1 kırmızı kart çıkarken,

Dünya Kupası 2022'de 3 maçta 4 sarı kart çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 48 maçta 178 sarı ve 9 kırmızı kart kullandı.

 UEFA Avrupa Ligi'nde 24 maçta 102 sarı ve 8 kırmızı kart gösterdi. 

TURPİN HANGİ TÜRK MAÇLARINI YÖNETTİ?

Trabzonspor'un 1 maçını yönetirken 3 sarı kart kullanırken, Türkiye'nin 1 maçında yer alırken 2 sarı ve 1 kırmızı kart çıktı.

Başakşehir ile 1 maça çıkarken 1 sarı kart çıktı. Fenerbahçe'nin 1 karşılaşmasında yer alırken 3 sarı kart ile maç sonlandı. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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