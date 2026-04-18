Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda araştırılıyor. A Milli Kadın Futbol Takımı’nın Dünya Kupası elemelerindeki kritik karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekibin sahaya çıkacağı mücadeleye ilişkin yayın bilgileri ve detaylar merak ediliyor.

Türkiye-İsviçre maçı yayın bilgileri ve saat detayları, karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynanacak mücadelede A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında önemli bir sınav verecek.

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın İsviçre ile oynayacağı karşılaşma, Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda Tivibu Spor’un resmi YouTube kanalı üzerinden de izlenebilecek.

Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, hem televizyon hem de dijital platformlar aracılığıyla maçı canlı izleme imkanına sahip olacak

TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İsviçre arasında oynanacak karşılaşma, 18 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sinop Şehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

Kadın A Milli Takımı, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını tamamlayarak maça hazır hale geldi. 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup’ta mücadele eden Ay-Yıldızlı ekip, sahasında oynayacağı bu karşılaşmadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.

