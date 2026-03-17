2026 FIFA Dünya Kupası yolunda ilerleyen Türkiye A Millî Futbol Takımı play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Türkiye-Romanya maç biletleri satışa çıkarken ''Milli maç ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?'' sorusu da gündeme geldi. İşte Türkiye-Romanya maç bileti fiyatları ve Milli maç detayları...

TFF Türkiye-Romanya maç biletlerinin satışa çıktığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşaması ise Mart ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Yarı final karşılaşmaları 26 Mart’ta tek maç üzerinden oynanacak. Tru geçen takımlar ise 31 Mart’ta final müsabakasına çıkacak. Finali kazanan ekipler, Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde edecek. Peki, Milli maç ne zaman, bilet fiyatları ne kadar? Türkiye-Romanya maç biletleri satışa çıktı mı?

Türkiye-Romanya maç biletleri satışa açıldı! Milli maç ne zaman, bilet fiyatları ne kadar?

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Play-Off Turu yarı finalinde Romanya ile karşılaşacağı maç için biletler satışa sunuldu. Öncelikli satışlar Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Türkiye-Romanya maç bileti genel satışlar ise 18 Mart Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak. Biletler Passo internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebiliyor.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇ BİLETi FİYATLARI

VIP: 5 bin lira

Doğu Alt 115-116: 3 bin 500 lira

Batı Alt 102-125: 3 bin lira

Doğu Alt 114-117: 3 bin lira

Batı Üst 401-430: 2 bin 500 lira

Doğu Üst 415-416: 2 bin 500 lira

Batı Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2 bin lira

Kuzey Alt: Bin 250 lira

Güney Alt: Bin 250 lira

Kuzey Üst: Bin 250 lira

Güney Üst: Bin 250 lira

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Türkiye-Romanya mücadelesi 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşma tek maç üzerinden gerçekleştirilecek.

MİLLİ MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Romanya maçı İstanbul’daki Beşiktaş Park’ta yapılacak. Taraftarlar çipli T.C. kimlik kartı, Passo Taraftar Kart veya mobil uygulama ile stada giriş yapabilecek.

