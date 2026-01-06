Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişmeler sürüyor. İddialarda adı geçen isimler, Adli Tıp Kurumu’na sevk edildikten sonra saç ve kan örnekleri vermişti. Peki, hangi ünlülerin testi pozitif çıktı?

Uyuşturucu soruşturması kapsamında saç ve kan örnekleri üzerinde uyuşturucu testi yapılan ünlülerin sonuçları açıklandı. Test sonucu haberleri ardından sonucu poizitif çıkan ünlüler merak ediliyor.

HANGİ ÜNLÜLERİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda saç ve kan örneği alınan oyuncu Melisa Döngel, Hürriyet Yazarı "Cihannna" lakaplı Cihan Şensözlü ve fenomen Ezgi Eyüboğlun’un uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Daha önce test veren Yusuf Güney'in de sonuçları pozitif çıkmıştı.

"KULLANMADIM" DEMİŞTİ

Saç örneklerinde “kokain” tespit edilen Yusuf Güney, daha önce Orkun Işıtmak’ın Youtube programına konuk olmuş ve programda yalan makinesine bağlanmıştı. Yusuf Güney’e program sırasında “Astral seyahatlerin sırasında madde kullandın mı?” sorusu yöneltilmiş, şarkıcı bu soruya “Asla, hayır” cevabını vermişti.

Soruşturma kapsamında son olarak Şeyma Subaşı Adli Tıp Kurumu'nda test vermişti.

BİR İSMİN TEST SONUCU NEGATİF

Oyuncu İrem Sak'ın test sonucu ise negatif çıktı.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında oldukları tespit edilen 7 kişinin mal varlıklarına el konuldu. Aralarında Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu ve Mert Vidinli gibi isimlerin de bulunduğu belirtildi.

