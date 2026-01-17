Yarın İstanbul'da kar yağacak mı? İstanbul Hava Durumu 18-22 Ocak 2026
İstanbul’da soğuk hava etkisini artırırken gözler 18 Ocak Pazar gününe çevrildi. Meteorolojik veriler, kent genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğini ve gün boyunca karla karışık yağmur ihtimalinin olabileceğini gösterirken ''Yarın İstanbul'da kar yağacak mı?'' sorusu da gündemde yerini aldı. İşte İstanbul Hava Durumu 18-22 Ocak 2026 verileri...
17 Ocak akşam saatlerinde İstanbul’da hava çok bulutlu seyrederken sıcaklık 2 derece civarında ölçüldü. Nem oranının yüksek, rüzgarın ise zaman zaman kuvvetli olduğu gözlendi. Gece yarısından itibaren yağış türünde değişim bekleniyor. Tahminlere göre pazar günü 00.00 ile 03.00 saatleri arasında karla karışık yağmur etkili olacak. Peki, Yarın İstanbul'da kar yağacak mı?
YARIN İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?
İstanbul’da soğuk hava etkisini sürdürürken 18 Ocak Pazar günü için kar ihtimali gündemdeki yerini koruyor. Mevcut meteorolojik değerlendirmelere göre şehir genelinde hava çok bulutlu olacak.
Gece yarısından itibaren yağışın İstanbul'da karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Bilhassa gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yüksek ve kırsal kesimlerde kısa süreli kar yağışı ihtimali bulunuyor.
İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR MU?
İstanbul genelinde pazar günü boyunca aralıklı karla karışık yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıklarının gün boyunca 1 ile 5 derece arasında seyretmesi, hissedilen sıcaklıkların ise rüzgarla birlikte daha düşük olması bekleniyor. Kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgar nedeniyle buzlanma ve don riski de söz konusu.
İSTANBUL HAVA DURUMU 18 OCAK - 22 OCAK
- 18 Ocak Pazar: Karla karışık yağmur, 1 - 5 derece
- 19 Ocak Pazartesi: Karla karışık yağmur, 1 - 5 derece
- 20 Ocak Salı: Yağmurlu, 3 - 7 derece
- 21 Ocak Çarşamba: Parçalı bulutlu, 3 - 8 derece
- 22 Ocak Perşembe: Yağmurlu, 4 - 11 derece